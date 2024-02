Nem lehet népszavazás az eutanáziáról

A Nemzeti Választási Bizottság úgy döntött, hogy nem lehet népszavazást tartani, mert ha igenek győznének, az sértené az Alaptörvényt – írja a HVG.

A népszavazást az ALS-ben szenvedő Karsai Dániel öccse, Karsai Péter kezdeményezte. A tétje az lett volna, kaphassanak-e a jelenlegi szabályokkal szemben büntetlenséget bizonyos esetekben az aktív eutanáziát segítők. A két kérdés így szólt:

Akarja-e ön, hogy az Országgyűlés úgy módosítsa a Büntető törvénykönyv öngyilkosságban közreműködést bűncselekménnyé nyilvánító szabályát, hogy az ne vonatkozzon azon, teljes cselekvőképességgel rendelkező személyeknek nyújtott segítségre, akik gyógyíthatatlan, számukra elviselhetetlen mértékű fizikai vagy mentális szenvedést okozó, és emiatt az emberi méltósággal összeegyeztethetetlen halálos betegségben szenvednek és az állapotukban nem várható javulás? Akarja-e ön, hogy az Országgyűlés úgy módosítsa a Büntető törvénykönyv öngyilkosságban közreműködést bűncselekménnyé nyilvánító szabályát, hogy az ne vonatkozzon azon, teljes cselekvőképességgel rendelkező személyeknek nyújtott segítségre, akik fizikai állapotuk okán az emberi méltósággal összeegyeztethetetlen, a javulás lehetősége nélküli helyzetben vannak?

Karsai Dániel alkotmányjogász nemrég jelentette be, hogy a gyógyíthatatlan ALS betegséget diagnosztizálták nála. A betegség a központi idegrendszer mozgásért, beszédért, nyelésért és légzésért felelős izmainak pusztulásával, idővel teljes bénulással és fulladással jár. A betegség kialakulásának pontos okai nem ismertek, így nem is gyógyítható. Karsai azért fordult a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához, hogy hogy maga dönthessen az élete végéről, az aktív életvégi döntések ugyanis most nem legálisak Magyarországon. Karsai már az államfőnél is járt az ügyével.

photo_camera Karsai Dániel 2023 őszén Fotó: Kristóf Balázs/444

Fazekas Tamás, a Párbeszéd által delegált NVB-tag az ülés elején elfogultságot jelentett be, mert jó barátja Karsai Dánielnek. Ezt a testület elfogadta, így Fazekas nem vett részt a kérdésről tartott szavazásban.

Sasvári Róbert, a bizottság elnöke azt mondta, a kérdések nem általában az eutanáziáról szólnak, hanem kifejezetten az asszisztált öngyilkosság törvényi tényállásáról. Azt mondta, a kérdés a jogalkotásra irányul, ezért azt kell vizsgálniuk, hogy módosítható-e a Btk. az Alaptörvény sérelme nélkül. Szerinte az igenek többségével végződő népszavazás olyan szabály meghozatalára kötelezné a jogalkotót, ami sértené az Alaptörvényt, amit így módosítani kellene, ez viszont tiltja annak hitelesítését.

Avarkeszi Dezső, a DK delegáltja az érvelést elfogadhatatlannak nevezte – és utalt arra, hogy Magyarországon csak akkor lehet népszavazási kérdést tartani, ha a kormány úgy akarja –, de a Fidesz és a KDNP képviselői azt mondták, bár Karsai Dániel tragédiája mindenkit megérint, nekik most a jog és az Alaptörvényben foglaltak alapján kell dönteniük.

Az NVB-tagok végül az ügyben mindkét kérdést 8 igen, 4 nem ellenében elutasították. (HVG)