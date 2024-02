Donáth Anna: Ilyet anya nem tehet, Novák Katalinnak le kellene mondania

Ilyen förtelmes döntést hozni, ilyen módon visszaélni az elnöki hatalommal egész egyszerűen elfogadhatatlan – így reagált Donáth Anna arra a hírre, hogy Novák Katalin köztársasági elnök a pápalátogatást kihasználva kegyelemre méltónak találta a bicskei gyermekotthon egykori igazgatóhelyettesét. A pedofília miatt jogerősen elítélt V. János igazgató 2004-16 között legalább tíz kiskorú fiút zaklatott, akik közül többen 2016 októberében az RTL Házon kívül című műsorában beszámoltak minderről, ketten, Illés Levente és Pop Mert Julián arcukat és nevüket vállalva.

Az a férfi kapott most elnöki kegyelmet, akit bűntársként ítéltek el, miután fedezte a gyerekotthon akkori pedofil igazgatóját. Ő a jogerős bírósági ítélet szerint tudott arról, hogy az igazgató több gyereket is molesztált, hamis vallomást is írt az egyik gyerek nevében, majd a gyereket arra akarta kényszeríteni, hogy azt alá is írja. A férfit mindezekért jogerősen 3 év 4 hónap börtönre ítélték. De hiába számított jogerősen is bűnösnek, a kiszabott büntetését nem kell letöltenie, sőt a kegyelem értelmében büntetett előélete sem lesz.

Donáth Anna a Facebookon azt is írja: Novák már a megválasztása pillanatában is alkalmatlan volt a hivatalára, de „most olyan határokat lépett át, ami nem az alkalmatlanság, hanem a társadalomra veszélyesség kategóriája”. A Momentum elnöke szerint

„Ez a döntés azt mutatja, hogy se lelkiismeret, se elemi jóérzés, se tisztesség nincs a köztársasági elnökben”,

és szerinte Novák Katalinnak le kellene mondania, mert „ilyet egy elnök, egy anya nem tehet.”

A Köztársasági Elnöki Hivatal egyébként nem verte nagydobra azt, hogy kegyelmet adott V. János bűntársának. Sőt, lapunk kérdésére sem árulták el, miért részesült kegyelemben a férfi.

Miután kiderült a kegyelmi ügy, a pedofil igazgató egyik áldozata is üzent Novák Katalinnak, ő azt, hogy szégyellje magát az államfő. A zaklatást elszenvedő fiatalok ügyvédje pedig arra figyelmeztetett, hogy az elnöki kegyelemben részesített bűntárs „holnaptól bármelyikünk gyermekének a pszichológusa lehet”.