Ungvárynál „agyi torzulás” lehet, „alvilági” módszerrel élt – a Sajtóklub is feldolgozta a Bayer-ügyet

Természetesen – ahogy az várható volt – a Sajtóklub nevű leplezetlen kormánypropaganda-műsorban is téma volt Bayer Zsolt és az ő nagyapja. És talán az sem meglepő, hogy ezúttal is Bencsik Andrásnak sikerült a legerősebbet mondania az ügyben.

Emlékeztetőül: Ungváry Krisztián történész január végén tárta fel, hogy Bayer Zsolt Gyimes Károly nevű anyai nagyapja nem egy ártatlan, embermentő kiskőrösi orvos volt – a propagandista korábbi állításaival szemben –, hanem épp ellenkezőleg. A helyi nyilas párt egyik fő alapítója, az embertelen testüregi, így például hüvelyi motozás betanítója a helyi gettóban, majd pedig a háború után átvetkőzve önkéntes ÁVH-s volt.

Minderről Bayer azóta is összevissza beszél. A saját közönsége az egésznek felállva tapsol, most pedig leghűbb társai is megnyilatkoztak. A beszélgetést Gajdics Ottó vezeti fel, aki így hivatkozik Ungváryra: „általam inkább politikai aktivistának, mint történésznek tartott nyikhaj”, aki nekiesett Bayernek az „állítólagos kutatómunkájával föltárt” információval. „Ez a támadás nekünk is szól” – mondja Gajdics, indokolva, hogy miért vesztegetik a szót a minden értelemben nagyon kellemetlen témára annak ellenére, hogy Bayer szerinte „irodalmi értékű választ adott.”

Bencsik András veszi át a szót, nem is akárhogy. „Őt [Ungváryt] egyetlen egy dolog működteti (...) egyfajta agyi torzulás lehet ez nála, hogy kit lehetne tönkretenni azzal, hogy addig kutatgatok a levéltárban, amíg ha nem nála, akkor valamelyik felmenőjénél, vagy valamelyik közelálló rokonánál, vagy valamilyen ismerősén találjak valamit, amit rá lehet kenni, és ezzel őt meg lehet zavarni. Ez alvilági módszer” – mondta el Ungváryról.

Szabó László, aki amúgy mai napig a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökeként jár be ebbe a műsorba, egy rögtönzött felirattal állt ki Bayer mellet. „Je suis Bayer Zsolt” – nyomatékosította.

photo_camera Szabó László és a felirat.

Majd Néző László, a Mediaworks „központi főszerkesztője” tett egy fenyegetést arról, hogy nekik is sok mindenki családjáról van információjuk, és „nehogy eljöjjön az idő”, amikor ők ezeket felhasználják. Gajdics pedig zárásként a fejtegetés után, miszerint Bayernek semmi köze a felmenői tetteihez, felhozta Gyurcsány Ferenc villáját. Mindezt itt lehet megnézni azoknak, akik az ilyet igénylik:

