Novák Katalin a kegyelmi botrány idején márványkalács-szeletelős, búbos kemencés videóban cukiskodik

Mióta a múlt pénteken megírtuk, hogy Novák Katalin köztársasági elnök a pápalátogatás ürügyén kegyelmet adott a bicskei gyermekotthon korábbi pedofil igazgatója bűntársának, a molesztálásokat eltussolni próbáló egykori igazgatóhelyettesnek, egyre nagyobb botrány kerekedik az esetből. Pénteken tüntetés lesz a várban, többen az elnök lemondását kezdeményezik. Donáth Anna szerint se lelkiismeret, se elemi jóérzés, se tisztesség nincs Novákban, a DK méltatlansági eljárást kezdeményezne, és aláírásgyűjtést indít, a Momentum, szintén Novák lemondását követelve elkordonozta a Sándor-palotát, és megszólalt a pedofil igazgató egyik egykori áldozata is, azt üzenve Nováknak, hogy szégyellje magát.

És mit csinál közben az államfő? A botrány kirobbanása óta Novák Katalin hivatala egy elkenős magyarázatot adott ki – amiben se magyarázat, se indoklás nem volt –, maga Novák pedig a Facebookján úgy csinál, mintha semmi sem történt volna. Főleg a január végi Békés megyei látogatásáról posztol, például arról, hogy az olasz mozzarella is lehet magyar. A legutóbbi posztjában pedig egy, a békési tanyavilágot, vagyis annak egy lakóját, a 81 éves Marika nénit bemutató cukiskodó videót tett közzé.

Az államfő a hátát a búbos kemencének veti, márványkalácsot szel, a családról és a tanyasi élet szépségéről faggatja az idős asszonyt, előkerül egy fonott vesszőkosár némi kolbásszal, felbukkan egy unoka is. Novák Katalin a bájolgás teljes kelléktárát beveti a videóban, amelyből az is kiderül, hogy a tanyasi élet olyan, hogy az ember nem is veszi észre a nehézséget. A politikai pr-akció szép darabja ez, csak sajnos a kommentelők egy részének a szívét nem járja át a melegség, és még itt is képesek a bicskei gyerekotthon ügyét szóvá tenni.