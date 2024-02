Nagyberuházások csúszhatnak amiatt, hogy több tízezer vendégmunkás nem tud bejutni az országba a hiányzó jogi szabályozás miatt

Január 1. és február 29. között nem lehet tartózkodási engedély iránti kérelmet benyújtani Magyarországon.A korábban leadott kérelmek elbírálása is szünetel.

Emiatt több tízezer vendégmunkás nem tud bejutni az országba. A munkaerőhiánnyal küzdő cégek alternatív módszerekhez nyúlnak.

Azonban a minisztériumok érdekellentétei miatt arra sincs garancia, hogy március 1-ig elkészülnek a hiányzó jogszabályok.

Komoly kihívások elé állította a vendégmunkásokat foglalkoztató cégeket az idegenrendészeti törvény decemberi módosítása. Az új jogszabály alapján január 1. és február 29. között nem lehet tartózkodási engedély iránti kérelmet benyújtani az Országos Idegenrendészeti Főigazgatósághoz (OIF).

Bár a sportolókat egy belügyminisztériumi rendelettel gyorsan kivették a jogszabály hatálya alól, a magyar iparba tartó, harmadik országból származó vendégmunkások nem kaptak ilyen könnyítést. Ők február 29-ig biztosan nem nyújthatnak be kérelmet.

photo_camera Az Országos Idegenrendészeti Fõigazgatóság fővárosi hivatala Fotó: Róka László/MTI/MTVA

Mivel a december 31. előtt benyújtott kérelmek elbírálása is szünetel, azoknak is várniuk kell márciusig, akik még tavaly kezdeményezték a folyamatot. Kérdésünkre az OIF azt írta, hogy 23 602 ilyen kérelem van jelenleg a nyilvántartásukban. Az évvégi rohamot egyébként az OIF informatikai rendszerének üzemzavara is bonyolította. Ez oda vezetett, hogy voltak, akik nem tudták időben befizetni az igazgatási szolgáltatási díjat. Mások az okmányaikat nem tudták feltölteni a túlterhelt honlapra, vagy a biometrikus adategyeztetési kötelezettségüknek nem tudtak eleget tenni a rendszerleállás miatt. Egyedül az utóbbi problémába ütközőknek biztosítja az OIF jelenleg is a pótlást, a többieknek várniuk kell.

Akiket most hoznak be