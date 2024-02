Gyárfás Tamás: Biztos, hogy felmentenek, a semmiért nem lehet valakit elítélni

Február 8-án 7 év fegyházra ítélték Gyárfás Tamást Fenyő János 1998-as meggyilkolása ügyében. Az ítélet nem jogerős. Gyárfás egyelőre nem megy börtönbe, szabadlábon védekezhet tovább, így kedd reggel még az ATV stúdiójába is elment a 24.hu szemléje szerint.

Az interjúban Gyárfás arról, hogy hogyan nem sikerült eloszlatni 26 év alatt a kételyeket, azt mondta: „Éltem az életemet, próbáltam nem törődni a szóbeszédekkel.” Elmondta, hogy úgy emlékszik, Fenyő meg akarta szerezni a Napkeltét, sikerült is neki a szerkesztési jogokra rátennie a kezét, de végül visszakapták azokat. „Rám sok mindent mondtak, de hogy hülye vagyok, azt sohasem. Visszakaptam a szívem csücskét, akkor miért fordultam volna az alvilághoz? Ez irracionális.” Gyárfás azt mondta, azért ment most be az ATV-be, mert Dezső András újságíró egy nappal korábban a csatornán szerint olyan kijelentéseket tett, amik „pontosításra szorulnak”. Mert Dezső szerint amikor Portik megkérdezte Gyárfástól, hogy „valakivel csinálni kell-e valamit”, akkor Gyárfás csak széttárta a karját. Gyárfás most ezt cáfolta, szerint ez nem igaz, és Dezső két esetet mos össze.

Arról is beszélt, hogy a bíróság elsőfokú ítéletét nem akarja értékelni, majd elmondta, hogy egyetlen pénzügyi kapcsolata volt Portikkal, egy ingatlant cseréje. Tasnádi Péterről pedig annyit mondott, őt „nem minősíti”. „Ő azzal büszkélkedett, hogy ő a Keresztapa, erre feladná a megbízóját, szétzúzza a nimbuszát? Nekem ez az egész kaotikus.”

A 24.hu szemléje szerint az interjú végén azt mondta: „Biztos, hogy felmentenek, a semmiért nem lehet valakit elítélni.”