Navalnij özvegye videóbeszédben jelentette be, hogy folytatja a harcot a szabad Oroszországért

photo_camera Julija Navalnaja bejelenti.

"Folytatni fogom Alekszej Navalnij ügyét. Továbbra is harcolni fogok hazánkért, és arra kérem Önöket, hogy álljanak mellém. Hogy ne csak a gyászban és a végtelen fájdalomban osztozzunk. (...). Arra kérem önöket, hogy osztozzanak a dühömben. A dühömben és a haragomban azok iránt, akik meg merték ölni a jövőnket." Ezt a Putyin börtönében tisztázatlan körülmények között 47 évesen meghalt orosz ellenzéki politikus özvegye hétfőn jelentette be egy rövid videóban. Julija Navalnaja kezdésnek bemutatkozott, majd azzal folytatta, hogy valaki másnak kellene az ő helyén ülnie, de őt épp most ölte meg Vlagyimir Putyin.



„Valahol egy sarkkörön túli börtönben Putyin nemcsak Alekszej Navalnijt, az embert ölte meg, de meg akarta ölni a reményeinket, a szabadságunkat és a jövőnket is. Már pontosan tudjuk, Putyin miért gyilkolta meg Alekszejt három nappal ezelőtt. Ezt nemsokára el is fogjuk mondani. De a legfontosabb, amit Alekszejért és saját magunkért tehetünk, az az, ha folytatjuk a harcot” - fogalmazott Navalnaja.

Julija Navalnaja hétfőn délelőtt az uniós országok külügyminisztereivel találkozott Brüsszelben. A férje halála előtt 2 nappal arról posztolt a börtönből, hogy mennyire közel érzi magához, és hogy egyre jobban szereti:

Navalnaja 1976-ban született Moszkvában Julija Abroszimova néven és közgazdászként diplomázott. 22 éves korában, egy törökországi nyaraláson ismerkedett meg későbbi férjével, akivel 2000-ben házasodtak össze, és két gyerekük született. Diplomázás után egy ideig bankban dolgozott, aztán miután Navalnij egyre ismertebbé vált mint blogger és ellenzéki aktivista, 2007-tol kezdve neki dolgozott egyfajta kabinetfőnökként. Bár több tüntetésen is felszólalt, sokáig hangsúlyozottan feleségként és férje ügyének segítőjeként jelent meg a nyilvánosság előtt. 2020-ban, miután Navalnijt Putyin titkosszolgálata megmérgezte, színre lépett az önálló Navalnaja: gyors, erőteljes fellépésével elérte, hogy az orosz diktátor megengedje, hogy Navalnijt Németországba szállítsák, és ott megmentsék az életét. Az ügyben személyesen kérdezte fel Putyint is, méghozzá eredményesen. Amikor 2021 januárjában a férjével együtt visszatért Oroszországba, annak letartóztatásakor ezt nyilatkozta: