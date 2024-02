A svéd miniszterelnök szerint nem olyan nagy ügy az a magyar Gripen-üzlet, amit nálunk a NATO-csatlakozás ellenértékeként tálalnak

A svéd védelmi miniszter is üdvözölte a hírt, hogy a Fidesz frakció is támogatja Svédország NATO-csatlakozását a jövő hétfői parlamenti szavazáson. "Most láttam, és jó reményünk van rá, hogy valóban így lesz. Üdvözöljük a bejelentést, de a folyamat ezzel még nem zárult le" – mondta Pål Jonson svéd védelmi miniszter.

"Várjuk, hogy kitűzzük a svéd zászlót a NATO-főhadiszálláson".

Svédország a finnekkel együtt tavaly áprilisban szeretett volna hivatalosan is csatlakozni a NATO-hoz, ezt azonban Törökörszág és Maryarország párban blokkolta. Bár Orbán Viktor többször megígérte, hogy nem mi leszünk az utolsók, akiken a NATO bővítése múlik, miután Erdogan török elnök is rábólintott egy amerikai vadászgép-deal után a svédekre, mégiscsak így lett.

Amikor a szombati évértékelőjén Orbán Viktor bejelentette, hogy "a Svédországgal fennálló vitánk lezárás felé közeledik", azt mondta, "a svéd miniszterelnökkel fontos lépéseket tettünk, hogy a bizalmat újraépítsük". Az Index ezután azt írta, hogy információik szerint intenzív tárgyalássorozat folyt a svéd és a magyar kormány között, és "egy nagy volumenű katonai és hadiipari szerződés van születőben", sőt, az elmúlt évek legjelentősebb honvédelmi bejelentése várható.

Elsősorban a Gripenekről lehet szó, de a részletek még nem ismertek. Magyarország egyelőre 14 darab Gripen C/D harcászati vadászrepülőgépet lízingel, ezek 2026-tól magyar tulajdonba kerülnek, de a találgatásokban újabb, E és F osztályú Gripenek beszerzéséről, és más svéd fegyverzetekről is szó esik.

photo_camera Orbán Viktor és Ulf Kristersson svéd miniszterelnök Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök ugyanakkor kissé bagatellizálni látszik a kérdést. Amikor hétfőn Varsóban a Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel való találkozója után erről az ügyről is kérdezték a sajtótájékoztatón, azt mondta, nem teljesen biztos benne, mire is gondol Orbán.



"Volt néhány beszélgetésünk az elmúlt hetekben, de nem tudom konkrétan, mit ért ezen"

– mondja Kristersson a bizalom újraépítésének konkrét tartalmával kapcsolatban. A svéd közmédiának aztán Kristersson annyit erősített meg, hogy valóban tárgyalnak a további svéd-magyar együttműködésről a Gripenekkel kapcsolatban. "Ezt folytatjuk, amikor találkozunk" – mondja az SVT-nek, de arra utalt, hogy nem olyan nagy az üzlet jelentősége: "Ez nem drámai, de nagyon jó" – tette hozzá.