Már az ukránok is arról beszélnek, hogy nyárra áttörhetnek az oroszok

Az orosz-ukrán háború első két évében az ukrán és a nyugati kommunikációt nagyrészt a kötelező harctéri optimizmus határozta meg. Az utóbbi hetekben, a lőszerszállítások megoldatlan problémáival, a tüzérségi és emberhiánnyal küzdő ukrán hadsereg nehézségeivel és különösen Avgyijivka gyors eleste után változni látszik az irány.

Utóbbit Olekszandr Szirszkij, a Zaluzsnij helyére kinevezett új ukrán főparancsnok részben a frontparancsnokok nyakába varrta, amikor arról beszélt, hogy az ő hibáik súlyosbították a helyzetet a Donyeckhez közeli, korábban alaposan megerősített városnál - Szirszkij azt hangsúlyozza, hogy ő több katonát és lőszert küldött az ukrán állások megerősítésére.

A tágabb katonai helyzettel kapcsolatban a hivatalos tájékoztatásban Kijev továbbra is óvatos, bár figyelemre méltó, hogy a háború eleje óta Zelenszkij most először, a napokban közölt adatot az ukrán katonai áldozatokról - más kérdés, hogy a közölt 31 ezres szám irreálisan alacsony, ennél már tavaly augusztusban is két-háromszoros becsléseket közöltek nyugati források.

Az ukrán elnök vasárnap arról is beszélt, hogy tavasszal vagy a nyár elején Oroszország új offenzívát tervez, és a hadianyaghiány súlyos hatással van a harctéri helyzetre. „Nehéz lesz a dolgunk a következő hónapokban" - utalt az amerikai segítség kongresszusi blokkolására és a republikánus ellenállásra.

Csütörtökön Szirszkij is elismerte, hogy továbbra is nehéz ukrán szempontból a helyzet, az orosz csapatok a frontvonal számos területén folytatják az aktív támadó műveleteket, bár komoly területi nyereséget egyelőre nem értek el. Különösen feszült a helyzet Avgyijivka és a Zaporizsja régiójában, ahol az orosz egységek megpróbálják áttörni az ukrán védelmet.



Most a Bloomberg hozott le egy elemzést, melyben meg nem nevezett ukrán tisztségviselőkre hivatkozva arról írnak, hogy Ukrajnában attól tartanak, az orosz előrenyomulás nyárra jelentős lendületet kaphat, hacsak a szövetségeseik nem tudják növelni a lőszerellátást. A lap szerint a harctéri helyzetről szóló belső ukrán értékelések egyre kilátástalanabbak.

Vlagyimir Putyin az ukrán hírszerzés értékelése szerint továbbra sem adta fel eredeti célját, Harkivot, sőt, Kijevet és Odeszát is el akarja foglalni. Ez Ukrajna összeomlását jelentené, az orosz csapatok mellesleg az oroszbarát Transznyisztriát is elérnék - a moldovai szakadár köztársaság épp most fordult Moszkvához még nagyobb politikai támogatásért.

Oroszország a mostani hadműveletek alakulása alapján dönt majd arról, hogy folytatják-e a lassú, felőrlő előrenyomulást, vagy egy nagyobb, átütő támadásra koncentrálják az erőiket, hogy már a nyáron áttörjék az ukrán vonalakat – írja a Bloomberg egy, az ukrán vezetéshez közel álló forrásra hivatkozva.

A cikk szerint az ukrán stratégia most az, hogy az év második feléig, amennyire lehet, megpróbálják tartani a frontot, és azt remélik, hogy addig megkaphatják az F-16-os vadászgépeket, és felfuthat a nyugati lőszergyártás is, amivel némileg javulhatnak az esélyeik.