Már virtuális emberrablással is próbálnak pénzt kicsalni a bűnözők

A mesterséges intelligencia az emberi hang utánzásával mára lehetővé tette, hogy csalók áldozatuk rokonainak hangját utánozva követeljenek válságdíjat. A csalók a telefonos átverések során egyre gyakrabban használják a különböző mesterséges intelligenciákat, a virtuális emberrablások pedig az ESET szakértői szerint a jövőben még inkább elterjedhetnek, írja az MTI.

photo_camera Ki fogja így a telefonját? Fotó: JASPER JAMES/Image Source via AFP

Az újabb technológiák az internetes bűnözés minden pontján könnyítéseket hoznak, így az ideális áldozatok kiszemelésénél is. Vannak alapvetően a hirdetők és a marketingesek által használt viselkedéselemző technikák, amelyek a megfelelő csoporthoz a megfelelő tartalmat juttatják el a megfelelő időben – ezek azonban lassan azt is lehetővé teszik, hogy a csalók azonosítsák a hasonló átverésekre legfogékonyabb áldozatokat is.

Az ESET több szakaszra bontja az ilyen jellegű csalásokat. A megfelelő áldozat azonosítása után, a nyilvánosan elérhető információk alapján – leginkább a közösségi médiát használva – a csalók kitalálnak egy szituációt, és felmérik a legalkalmasabb időpontot a hívásra. Erre szintén a közösségi médiát használják, ahol a legtöbbször nyomot hagy, ha valaki nyaralni megy, vagy sokáig távol van otthonától. Ezt követően a csalók az egyszerűen hozzáférhető programokkal a megszerzett hangfelvételekkel olyan hangfelvételt készítenek az áldozat rokonának hangján, amellyel meggyőzően zsarolhatják ki a válságdíjat.

Ezért az ESET azt javasolja, hogy ne osszunk meg túl sok személyes információt a különböző internetes felületeken, kerüljük a lakcím és a telefonszám közzétételét, illetve lehetőleg ne publikáljunk felvételeket családtagjainkról, se aktuális utazásainkról. Jó megoldás lehet a közösségi média profilok privát módra állítása is. Arra pedig érdemes gyanakodni, ha valaki személyes adatokat, vagy bejelentkezési adatokat kér üzenetben.

Ha mégis hasonló hívás érkezne, a szakértők javasolják, hogy tartsuk szóval a rablókat, és próbáljuk meg felvenni a kapcsolatot az állítólag elrabolt személlyel. A hívás alatt érdemes nyugodt maradni, személyes információkat nem megosztani, illetve olyan kérdéseket feltenni, amelyekre csak az elrabolt tudná a válaszokat.