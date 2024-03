Sinéad O'Connor jogutódja arra kéri Trumpot, hogy ne játssza az énekes zenéit kampányrendezvényeken, nem ő az első

„Felháborodással értesültünk arról, hogy Donald Trump politikai gyűlésein használta a Nothing Compares 2 U ikonikus előadását” – közölte Sinéad O'Connor hagyatéka az énekes egykori kiadójával közösen.

„Nem túlzás azt állítani, hogy Sinéad felháborodott, megbántódott és megsértődött volna, ha a munkáját ily módon félreértelmezi valaki, akit maga az énekes sátáninak titulált” – írják. A közleményben felszólítják Trumpot és társait, hogy azonnal hagyjanak fel az énekes zenéjének felhasználásával, írja a BBC. Sinéad O'Connor ír énekesnő 2023-ban hunyt el, 56 éves korában. A Sinéad-féle Nothing Compares 2 U 1990-ben négy hétig volt listavezető az Egyesült Királyságban. (Az eredeti számot Prince írta, ez a verzió 2018-ban került elő.)

A korábbi elnöktől nem először kérik, hogy ne használja fel egy-egy előadó számát a kampány során. Az Insider az elmúlt években 23 előadót gyűjtött össze, akik nyilvánosan felszólaltak zenéjük felhasználása ellen.

Rihanna és csapata 2018-ban szembesült vele, hogy egy számát kampányhoz használják. Az énekes akkor a Washington Post újságírójának posztjára válaszolva azt írta, hogy a számot „már nem sokáig” fogják felhasználni. Azt is mondta, hogy „sem én, sem a közösségem mennénk a közelébe az ilyen tragikus gyűléseknek”.

Két évvel később, valamivel erősebben fogalmazott Brendon Urie, a Panic! At The Disco énekese: „Kedves Trump-kampány, baszódjatok meg. Nem vagytok meghívva. Ne játsszátok tovább a dalomat. Köszönöm nem, Brendon Urie, Panic! At The Disco & Company” – írta X-en.

Mellesleg a Listen to Your Heart című slágert jegyző svéd Roxette duó jogtulajdonosa csak 2021-ben tudta meg, hogy a Fidesz a 90-es évek elejétől fogva jogtalanul használta a számot kampányaiban.