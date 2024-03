Az orosz titkosszolgálat szerb kémje legalább 3 EP-képviselővel találkozott az EP épületében tavaly októberben

A Politico szerint egy meg nem nevezett nyugati ország titkosszolgálata arról tájékoztatta a lapot, hogy az orosz titkosszolgálat sikeresen bejuttatott egy ügynököt több uniós intézménybe, hogy az az ukrajnai háború Kreml-párti értelmezését terjessze. Az ügynök neve Novica Antic, aki származására nézve szerb, foglalkozására nézve katona és szakszervezeti vezető.

Antic, aki a frissen publikált információk szerint az orosz FSZB ügynöke, 2023 októberében Brüsszelben, az EP épületében találkozott több, különböző frakciókban ülő EP-képviselővel, így a német zöld Viola von Cramon-Taubadellel, a szocialisták és demokraták frakciójában ülő olasz Alessandra Morettivel és a jobbközép Néppárt szlovák képviselőjével, Vladimír Bilčíkkel.

A Politico szerint egyelőre semmi sem utal arra, hogy bármelyikük tisztában lett volna azzal, hogy Antic FSZB-ügynök. Putyin emberének sikerült találkoznia két uniós katonai szakszervezet, az EUROMIL és az EPSU képviselőivel is.

A Politico által látott anyagban szerepelt Antic orosz tartótisztjének a neve is. Ő Vjacseszlav Kalinyin, a Veteran News nevű katonai híroldal szerkesztője. Az oldal impresszumában fura módon fel is tüntetik, hogy ők az FSZB és a hadügyminisztérium „kommunikációs partnerei”. A Politicóval megosztott titkosszolgálati értesülések szerint Kalinyin több más személyt is beszervezhetett Anticon felül, más országokból is.

Az orosz titkosszolgálat Szerbiát olyan közvetítő országnak használja, amin keresztül információs műveleteket hajthat végre, melyek célja az országon és az EU-n belüli NATO- és EU-szimpátia csökkentése.

Az EP igencsak sebezhető titkosszolgálati szempontból: a Politico március elején írta meg, hogy két EP-képviselő telefonján is kémszoftvert találtak, köztük Nathalie Loiseau volt francia Európa-ügyi miniszteréén, aki az EP katonai-védelmi albizottságának elnöke.

Nem kizárt, hogy az is Antic fedésének része, ami egy hete történt vele. A Balkan Insight egy hete írta meg, hogy váratlanul letartóztatták a szerb hadsereg szakszervezetének elnökét, aki tiltakozásul azonnal éhségsztrájkba fogott a börtönben. A vádról vagy gyanúsításról sem a hivatalos szervek sem Antic ügyvédje nem mondtak semmi közelebbit, de az kiderült, hogy a szakszervezet több ingatlanján is házkutatást tartottak. Mindez két héttel azután történt, hogy Milos Vucevic hadügyminiszter egy interjúban először „hülyeségnek” nevezte, hogy a hadseregen belül létezhet szakszervezet, majd utalást tett arra, hogy a törvények módosításával fel is lehetne oszlatni azt. Mindez nem sokkal azután történt, hogy az Orbán-kormány az alkotmány módosításával betiltotta a honvédségi szakszervezeteket. Anticot az elmúlt években kétszer is kirúgták a hadseregből a szakszervezeti tevékenysége és a tábornoki kar kritizálása miatt: előbb 2019-ben, majd 2023. júliusában.