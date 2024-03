Rákay Philip olyan gyorsan kiiszkolt a legújabb Lázár–Navracsics-háborúból, ahogy csak lehet

Komoly zavart okozott a Fideszben az a cikksorozat, amit február második felében hozott le a hódmezővásárhelyi fideszesek lapja, a Promenad24. Február 17-én „A buzizó polgármester és az »európai fideszes« meleg kézfogásai” címmel háborogtak azon, hogy Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter többször kezet rázott Márki-Zay Péterrel, ráadásul még rezsitámogatást és egyéb fejlesztési forrásokat is ígért neki.



Pár nappal később a fideszes lap már azzal vádolta Navracsicsot, hogy „tudatos építkezésbe kezdett, olyan, »európai fideszesnek« akar látszani, aki a kormánypárti és ellenzéki politikusokat szigorúan azonos mércével méri, aki a baloldal bukott miniszterelnök-jelöltjét is kész támogatásokkal, fejlesztési forrásokkal kitömni, annak ellenére, hogy Márki-Zay másik zsebét már földig húzzák a hazaáruló Soros-dollárok”. Majd kemény kérdéseket szegeztek a miniszternek:

„Mire föl a széles mosollyal kísért meleg kézfogások, hol a határa a politikában a korrektségnek?”

„Vajon kinek akar tetszeni Navracsics Tibor, amikor az ellenzék legszélsőségesebb, leggátlástalanabb, legerőszakosabb figurájával bratyizik? Ha azt hiszi, hogy a kormánypárti szavazók szimpátiáját elnyerheti az által, hogy a nyitottság, a kompromisszumok embereként simogatja a balliberális városvezetőt, s kész vele együttműködni, nagyon téved.”

A Navracsicsot ekéző cikket Bayer Zsolt „A miheztartás végett” címmel osztotta meg a blogján. Ugyanakkor a Navracsicsba beleszálló lap többségi tulajdonosa, Rákay Philip már nem volt enynire merész: szerdán a 24.hu-nak azt írta, hogy a cikkek miatt elnézést kér Navracsics Tibortól, eladja a portált, és a Lázár János-féle ménesbirtokból is kiszáll.

Szerinte a Promenád24 súlyosan félreértelmezte a szerepét. „Évtizedek óta nem titok, hogy közéleti szereplőként nyíltan kiállok Orbán Viktor politikája és kormánya mellett, ebbe az őszinte szerepvállalásba egyáltalán nem fér bele, hogy egy hozzám tulajdonosként köthető vállalkozás bármilyen formában is – ráadásul ilyen alpári eszközökkel – támadja a magyar kormány bármely tagját” - közölte Rákay Philip.

A hódmezővásárhelyi portált erősen kötődik Lázár Jánoshoz. A kiadó másik tulajdonosa és ügyvezetője az a Bada János, aki gimnáziumi évfolyamtársa volt Lázárnak. Lázár polgármestersége idején az önkormányzattal közösen volt tulajdonosa a Zafír Média Kft.-nek., valamint benne volt a Lázárhoz köthető batidai vadászkastélyt működtető cégben is.

Navracsics szerint Lázár íratta a névtelen cikkeket

A balhéról Navracsics Fiala János podcastjában azt mondta, hogy miután „a Lázár Jánoshoz köthető” három cikket is lehozott róla, odament a közlekedési miniszterhez, hogy megkrédezze, mi a problémája vele.

„Ekkor lezajlott egy beszélgetés, aminek a tartalma nagyjából megfelelt a Promenádon megjelent névtelen szerkesztőségi cikk tartalmának. Tehát János vagy nagyon pontosan megtanulta, hogy mit írt a tőle független újságíró, vagy esetleg a névtelen szerkesztőségi cikk tartalmára némi hatással bírt.”

Navracsics azt mondta Lázárnak, nem tud mit kezdeni azzal, hogy 2022 nyarán tart egy közös sajtótájékoztatót Márki-Zay Péterrel, ahol fegyverszünetet kötnek, majd őt azért támadja, mert háromszor találkozott a hódmezővásárhelyi polgármesterrel, majd azt is megüzeni, hogy tartsa magát távol Hódmezővásárhelytől. Navracsics szerint Lázárt rosszul érintette, hogy szemtől szembe felkérdezte, rideg, barátságtalan volt.

A beszélgetésnek úgy lett vége, hogy Lázár hátat fordított neki, és elment.

Navracsics megjegyezte, hogy bár Lázár másoknak is be szokott szólni, de „ennyire durván és ennyire gyűlölettől átitatva nem”.

Egyébként a Narvaricsot gyalázó cikkeket a Promenád külön hirdette a Facebookon. A Telex gyűjtése szerint február 24-e óta összesen 2,2-2,5 millió forintot költöttek a terjesztésükre. Mintegy 5,6 millió megjelenést értek el a hirdetéssel, ebben a hét napban többet költöttek hirdetésre, mint Orbán Viktor vagy a megafonos Bohár Dániel.

Ahogy arról Rényi Dániel kollégánk is megemlékezett a Lázár Jánosról szóló cikkében, kezdetben Navracsics volt Lázár mentora a Fideszben, majd 2010 után szembe kerültek egymással, amikor Orbán Lázárral adatta be azokat a törvényeket, amiknél Navracsics akadékoskodott. Majd egy frakcióülésan Lázár nyilvánosan kérdőre vonta Navracsicsot, miért akadályozza a kormányzati munkát. A sebek 2021-re sem gyógyulhattak be teljesen, akkor Navracsics úgy publikált egy képet a Karmelitából, hogy arról Lázár Jánost levágták.