A DK, a Jobbik, az MSZP és az MMM a győri előválasztás miatt beleszállt Ungár Péterbe

„Mi, a Demokratikus Koalíció, a Jobbik-Konzervatívok, a Kossuth Kör, a Mindenki Magyarország Mozgalom, az MSZP és Balla Jenő független önkormányzati képviselő kinyilvánítjuk, hogy Győrben előválasztáson kívánjuk eldönteni a polgármester-jelölt személyét” – közölték a pártok és szervezetek közös közleményben.

Azt írják, az előválasztás szabályainak helyben történő kialakításában, technikai részleteiben közösen szerettek volna eddig is megegyezni, erről egyeztettek is, és eddig a helyi LMP, a Momentum és Pintér Bence delegáltjai javaslatokkal is éltek. Viszont a közlemény így folytatódik:

„Ungár Péter győri látogatását követően viszont már nem jöttek az egyeztetésekre. Ungár Péter ugyanazt a zsaroló, Fideszt támogató pozíciót adta ki Pintér Bencének, amit Budapesten Vitézy Dáviddal hajtanak végre Karácsony Gergellyel szemben.”

photo_camera Ungár Péter a parlamentben 2023. november 6-án. Fotó: Németh Dániel/444

Az előválasztás technikai előkészületeit az együttműködő szervezetek lezárták, és Pintérék korábbi javaslatait is figyelembe véve azt írják, az előválasztást legkésőbb április 4-ig Győrben is megtarthatják.

„Amennyiben Pintér Bence képes leválasztani magáról munkaadójának, Ungár Péternek a követeléseit, úgy számára is nyitott a részvétel lehetősége az előválasztáson” – írják, így zárva a levelet: „Várunk minden további, erkölcsileg és gazdaságilag feddhetetlen előéletű ellenzéki együttműködő partnert, akik a Dézsi-Borkai korszak lezárását szeretnék.”

A levelet aláírta Balla Jenő független önkormányzati képviselő, a jobbikos Haba Vilmos, a DK-s Glázer Tímea, az MSZP-s Pollreisz Balázs, Tóth Zoltán a Kossuth Körből és Urbán Tibor a Mindenki Magyarországa Mozgalomból.

Frissítés

Pintér Bence közleményben reagált. Azt írta:

„Glázer Tímea, a DK győri önkormányzati képviselője az elmúlt öt évben Dézsihez és Borkaihoz hasonlóan csak alkalmatlanságát bizonyította, és most hazudozásban igyekszik felzárkózni a fideszesekhez, amikor az előválasztásról nyilatkozik. A Tiszta Szívvel a Városért Egyesület Glázer Tímeával ellentétben nem vár budapesti utasításokra, nálunk az elnökség dönt a közösség fontos ügyeiről, így az előválasztásról is.

A Tiszta Szívvel a Városért Egyesület azért nem indul az előválasztáson, mert mindkét korábban már elbukó polgármesterjelöltet: a DK-s Glázer Tímeát és az MSZP-s Pollreisz Balázst is alkalmatlannak tartjuk a polgármesteri pozíció betöltésére, és ezt már tavaly szeptemberben elmondtuk mindkét párt képviselőinek. Őszintétlen lenne tehát részünkről, ha részvételünkkel azt üzennénk, hogy akár őket is el tudjuk képzelni polgármesterjelöltnek.

Nem tudjuk, mivel az elmúlt öt évben azt a minimális munkát sem végezték el a győri közgyűlésben és a város politikai életében, amit egy ellenzéki képviselőnek kötelessége lett volna elvégezni. Ennek ellenére az összefogásról szóló tárgyaláson csak az érdekelte őket, hogyan juthatnak be megint a közgyűlésbe listáról, előre beárazva a vereséget.

Én az elmúlt öt évemet azzal töltöttem, hogy tények feltárásával megmutattam a győrieknek, hogyan is működik a fideszes, titkolózó, pazarló városvezetés. Már csak a kampány alatt két hónap aláírásgyűjtéssel elértem azt, hogy nem csak nem építik be a marcalvárosi Kiserdő déli részét, de a fideszes városvezetés kénytelen teljesíteni azt a hét éve tett ígéretét, hogy jogilag is zöldövezetet csinál a területből.

Glázer Tímea és Pollreisz Balázs tíz évnyi képviselőség alatt nem tudnak ennyi eredményt felmutatni. Nem gondoljuk, hogy jár nekik az automatikus ingyenjegy a következő közgyűlésbe, és azt sem gondoljuk, hogy polgármesterként hirtelen alkalmasabb politikussá válnának, mint amilyenek eddig voltak.

Ennek szellemében a Tiszta Szívvel a Városért Egyesület június 9-én az önkormányzati választáson Borkaival, Dézsivel, és a helyi megélhetési ellenzék figuráival szemben egyszerre nyújt a győrieknek egy új, őszinte ajánlatot, amit nem terhelnek vállalhatatlan háttéralkuk.”