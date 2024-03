Orosz szabadcsapatok harcba szálltak orosz területen

A disszidens orosz harcosokból álló „Szvoboda Rosszija” nevű fegyveres csoport azt állítja, csapataik Ukrajna felől átlépték az orosz határt és támadásokat hajtottak végre Belgorod és a Kurszki terület határ menti térségében. Erről orosz „haditudósítók” is beszámoltak.

A WarGonzo nevet viselő orosz Telegram-csatornán, amelyet Szemjon Pegov kezel, arról számoltak be, hogy kedden reggel „kisteherautókon közlekedő fegyveres csoportok” aknavetős és tüzérségi tűzzel támogatva megpróbálták áttörni a határt Belgorod régióban. A csatorna szerint az áttörési kísérlet a Harkivi terület Odnorobovka nevű települése irányából történt, és mintegy 50 fegyveres haladt a Belgorodi terület felé. Azt is írják, hogy fegyveres harc tört ki, amelynek eredményeként az orosz szabadcsapatok visszavonultak tüzérségi fedezet mellett. A Meduza egy videót is közzé tett, amelyről azt írják, a csapatmozgásokat rögzítette.





Egy másik tudósító, Andrej Rudenko is írt a belgorodi régiót ért támadásról. Szerinte az orosz hadsereg megsemmisítette a támadók három páncélozott személyszállító járművét. Ő számolt be arról is, hogy a Kurszki területen lévő Tetkino falu közelében is határátlépési kísérletet kíséreltek meg sikertelenül.

A „Szvoboda Rosszija” és a „Szibériai Zászlóalj” nevű renegát csoport is közzétett egy-egy videót, amelyen állítólag a határátkelés és a harcok láthatók. A fájlt nem lehet beágyazni, Telegramon nyílik. Az látható rajta, hogy egy rejtekből egy tank tüzel egy falusi környezetben. Az egyiki szervezet arra buzdítja az embereket, hogy ne vegyenek részt az orosz elnökválasztáson.

photo_camera Egy kép a videóból. A kép közepén az úton épp egy lövedék robban. Forrás: Szvoboda Rosszija

Vjacseszlav Gladkov, a Belgorodi terület kormányzója megerősítette, hogy harcok folynak a régióban. Azt mondta, hogy Belgorod Graivoron városrésze ukrán tűz alatt áll. Később Roman Sztarovoit kurszki területi kormányzó elmondta, hogy egy szabotázscsoport megpróbált betörni a régió területére, és lövöldözés is volt, de szerinte nem sikerült áttörést elérni.



Az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatóságának képviselője, Andrij Juszov azt mondta, ezek a formációk „teljesen önállóan, függetlenül járnak el”. Az FSZB és az orosz védelmi minisztérium azt állítja, ukrán támadásról van szó.