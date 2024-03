Novák Katalin egyelőre nem igényelt szolgálati lakást vagy autót

Lemondása óta Novák Katalin még nem igényelt szolgálati lakást, titkárságot, egészségügyi ellátást és autót sem - írta meg a Telex.

A jogszabályok alapján a volt köztársasági elnökök az Országgyűlés Hivatalától igényelhetnek lakást, amihez kérés esetén egyfős személyzet is jár. Áder János élt is ezzel a lehetőséggel, egy 720 négyzetméteres svábhegyi villába költözött be.

Emellett ingyenes egészségügyi ellátásra, háromfős titkárság fenntartására és szolgálati autóra is igényt tarthat a volt államfő. A szabályok alapján Novák bármikor dönthet úgy a jövőben, hogy kéri ezeket a szolgáltatásokat. A költségeket az adófizetők állják majd.

photo_camera Novák Katalin lemondása Fotó: SANDOR PALACE/AFP

A volt köztársasági elnökök fizetése hivatalukból történő távozásuk után sem csökken, ráadásul a bruttó átlagbér növekedése miatt márciustól már bruttó 5,2 millió forint jár nekik. Az összeg alakulásáról ebben a cikkben írtunk bővebben.