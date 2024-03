Tucker Carlson könnyedén belelépett ebbe a messziről bűzlő átverésbe

photo_camera Tucker Carlson a miniszterelnök politikai igazgatójának beszél arról , hogy a mainstream média hazudik Fotó: Németh Dániel/444

Josh Pieters és Archie Manners évek óta vernek át hírességeket, és a YouTube-on borzasztó népszerű videókat csinálnak erről. De ezek az átverések jobb esetben valami jól meghatározható céllal történnek. Mi is írtunk például arról, amikor évekkel ezelőtt a királyi család felkent szakértői úgy elemezték Harry herceg és Meghan Markle éppen minden másnál jobban hájpolt interjúját, hogy még adásba sem került. Itt azt akarták megmutatni, hajlandók-e az emberek akár féligazságokat, hazugságokat mondani csak azért, hogy meglovagolják az interjú körüli hírverést. No vajon.

Ezúttal is a királyi család adja az átverés keretét, az újabb szuperkattintékony semmiség, a Katalin hercegné által manipulált családi fotó. Josh és Archie itt azt akarták bemutatni, milyen könnyen be lehet kerülni akár átlátszó hazugságokkal is Tucker Carlson műsorába, amelynek az utóbbi időben egy sor félbolond konteós mellett Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor is vendége volt egy-egy alákérdezős interjúra.

Az egyik prankölő azzal a sztorival kereste meg Carlson stábját, hogy ő volt a hercegi pár sajtósa, és ő vágta meg olyan bénán az elhíresült fotót, hogy ezért ki is rúgták. Ezzel sikerült volna hazugnak beállítani Katalin hercegnét a világ egyik legismertebb műsorában.

Carlson stábja viszonylag könnyen le tudta volna csekkolni, hogy tényleg ott dolgozott-e az interjúra jelentkező férfi, de ők csak annyit kértek tőle, hogy küldjön valami bizonyítékot. Josh és Archie egy kamu munkaszerződést küldtek, de ebben direkt szarvashibákat vétettek, hogy aki alapos, az mindenképp kiszúrja. A dokumentum fejlécén a Tesco mottója szerepel latinul,

a munkaleírásban pedig az, hogy a királyi család fenntartja magának a jogot, hogy „egy általuk választott végtagot amputáljon”, ha a próbaidő alatt alkalmatlannak bizonyul a munkavállaló.

Ezt szépen feldolgozta Carlson stábja, és be is hívták a műsorba Archie Mannerst a videójuk szerint, amelynek végén Tucker nagyon elégedetten nyilatkozik az interjúról.

Josh és Archie megtehette volna, hogy adásba engedi ezt a hazugságot, de ők felelősebben jártak el, és még előtte kijöttek a leleplezéssel, hogy ne terjesszenek hazugságot. A Guardian már tegnap kereste Carlson csatornáját, de nem nyilatkoztak eddig.