Tucker Carlson Magyarországra jött, hogy elmondja, hazudnak neked

„Kezdd azzal az alapvetéssel, hogy óriási léptékben hazudnak neked. Nem egy ember, hanem emberek hálózata, akik - tudva, tudatlanul - közösen dolgoznak azon, hogy olyan dolgokat mondjanak, amik nem igazak. És nem csak, hogy nem igazak, hanem az igazság szöges ellentétei” - szólt Tucker Carlson tanácsa a fiatalokhoz a Millenárison rendezett MCC Feszt Afteren. A beszélgetés modrátora Orbán Balázs volt, aki a miniszterelnök politikai igazgatója, egyben a Mol és Richter részvényekkel felduzzasztott, szépen terjeszkedő MCC kuratóriumi elnöke.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Az idén márciusig Fox Newson műsorozó, majd kirúgása után Twitterre migráló Tucker Carlson neokonzervatív amerikai megmondóember, az első, és egyben utolsó elsővonalbeli republikánus influenszer, akit a Fidesz Magyarországra tudott cibálni. Műsorát a Foxon 3-4 millióan követték, és mostani Twitter videóit sem nézik kevesebben.

„Ez a legfurább dolog, amit valaha csináltam” - mondta 2021-ben az MCC esztergomi fesztiválján, melyről idén és tavaly is írtunk hosszabban. A tavalyi, amerikai republikánusok mintájára rendezett CPAC Hungaryra csak videón jelentkezett be -, most pedig ismét Magyarországra érkezett, hogy

bocsánatot kérjen David Pressmanért,

elmondja, kinek lehet hinni és kinek nem,

átadja az igazság kulcsát,

és hogy leírja, milyen is az átlag demokrata szavazó.

Ha bírná az oroszokat, akkor se vallaná be a magyarok előtt

Ahogy két éve a korlátozások ekézésénél, úgy most is akadtak repedések az Tucker dícséretei és a kormány narratívája közt.

A háborúval kapcsolatban elmondta, hogy az Egyesült Államokban mindenki azt hiszi, hogy Ukrajna közel áll a győzelemhez. Szerinte azonban egyszerű matek az egész, az oroszok többen vannak, ezért győzni fognak, az amerikai vezetés ugyanakkor a valóság szöges ellentétét állítja a polgárainak.

Mikor Magyarországra jön, azt tapasztalja, hogy a magyarok röhögnek azon, ha azt mondják, nekik, hogy az ukránok közel állnak a győzelemhez. Ez szerinte nem oroszpártiság, hiszen hogyan is lehetnének a magyarok a szovjet uralom után oroszpártiak - valóban jó kérdés, azért Bencsik Andrásnak azért lenne hozzá egy-két szava.

De szerinte Orbán sem lehet oroszpárti, hiszen küzdött a Szovjetunió ellen, és Tucker sem az, vagy ha az lenne, azt nem merné a magyarok előtt felvállalni a múltbeli események miatt. Kínos taps és nevetés követte szavait.

Kirúgni Présembert

Tucker azzal kezdte a showt, hogy őszintén bocsánatot kért David Pressman amerikai nagykövet viselkedéséért. Röviden összegezte, hogy a diplomácia feladata a kapcsolatépítés lenne két különböző világ között, és hogy Pressmant ki kéne rúgni, amiért Joe Biden amerikai elnök és egy szűk kör politikai aktivistájaként viselkedik. Az idei MCC Fesztiválon Szijjártó Péter is hosszasan elmélkedett arról, mi is egy nagykövet dolga.

Tucker tanácsa: „csak várjuk ki”, mivel az Egyesült Államok jelenleg nem fenntartható állapotban van. Sőt, odáig is elment - miközben sokszor mentegette, hogy amúgy nem amerikával van baj, hanem azokkal az „őrültekkel”, akik vezetik -, hogy az Államokat a Szovjetunióhoz hasonlította, amennyiben diktatórikusan kényszerítené rá szövetségeseire a „transzvesztiták imádatát”.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Nem különösebben keresztények

„Utálják Magyarországot” - mondta az amerikai vezetésre. „Nem azért, amit tett, hanem azért, mert ami. Egy keresztény ország, és ők ezt utálják. (...) Nem is egy különösebben provokatív keresztény ország, nem gondolom, hogy a legtöbb magyar templomba járna, nem egy teokrácia (...). Egy puha keresztény ország, sőt a legpuhább (...) De mondern sztenderd szerint az egyik utolsó ország, amely keresztény alapokra építő nemzetként identifikálja magát. Ezt nem erőltetik senkire.”

Hazugságok

Tucker a hazugságról is beszélt, ami különsen érdekes, hiszen a szakmában jártas emberről van szó: ő vezette a Fox News egyik legnézettebb műsorát, a Tucker Carlson Tonight-ot melyben féligazságokat, és hazugságokat terjesztett úgy, hogy mindig ügyesen kerülte el a jogi számonkérhetőséget - lévén általában csak sejtetett, utalt vagy csak kérdezett.

Tucker tehát töretlen sikernek örvendett a republikánusok egy jelentős részének körében, a 2020-as választások után azonban a Dominion szavazógépeket gyártó cég beperelte a Fox News-t, amiért az több műsorában is ismételgette azt a minden alapot nélkülöző állítást, miszerint a választásokat a gépek megbuherálásával csalták el a demokraták. A médiabirodalom, mielőtt még Tucker eskü alatt került volna bíróság elé tanúként, inkább gyorsan kiperkált 787 millió dollárt.

Addigra azonban már kikerültek Tucker és többi belsős dolgozó üzenetei, melyekből kiderült, többen is tudták, hogy bizonyíthatatlan hazugságokat adnak le nap mint nap, és azt is megtudhattuk, hogy a Trumpot éveken aktívan támogató Tucker „szenvedélyesen gyűlöli” Trumpot, akinek a neve szerinte egy katasztrofális időszakot fémjelez - egy időszakot, mely alatt Tucker és a Fox News minden támogatást megadott az elnöknek.

Ennek ellenére az első nyilvános republikánus-jelöltek előválasztási vitáján a legnagyobb támogatottságot élvező Trump nem vesz részt, helyette feltehetőleg a vitával egy időpontban fogja lehozni interjúját, melyet Tucker Carlsonnal vett fel.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Képernyők közt, magányosan

Tucker kifejtette, hogy mely vezetőkben kell bízni. Mivel a politikához hozzátartozik a hazudozás, ezért azt ajánlja, hogy azokban ne bízzunk, akik az igazság teljes ellentétét mondják. Hogy mi az igazsághoz a racionális gondolkodás útján juthatunk el. Amire szerinte a demokraták úgy tűnik nem nagyon képesek.

„A kormányzó párt a gyerektelenek, a hajadonok, az alacsony fizetésért nagy cégeknek dolgozók, a túlzsúfolt, bűnös városokban kis lakásokban lakók pártja” - szomorkodott afelett, hogy szerinte a demokraták már nem is próbálnak egy jobb életet ígérni a polgároknak. Szerinte a Demokrata Párt azokat a szavazókat képviseli, akik egyedül élnek nagy, lelketlen városokban, akiknek „menekültek szállítják az ételt” és akik napjaik nagy részét képernyők előtt töltik.

„Hogy hangzik ez tényleg? Mint egy börtön. Mikor egyes emberek áthágják a szabályainkat, hogyan büntetjük meg őket? Hát kivégzünk néhányat, nem túl sokat. De legfőképp a legnagyobb büntetésünk, hogy bezárjuk őket egy kis cellába, ahol nem látják az eget, ahol az ételüket rácson át szállítják, gyakran menekültek, (...) ahol magányosan, a természettől elzárva kell ülniük éveket. Na ilyen az átlag demokrata szavazó élete” - fejtette meg a rabszolgasorsú városi lakosok életét Tucker.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Isten szabad ege alatt

Hol és hogyan élnek azok, akik ellenzik az elit programját, tette fel a kérdés Tucker. „Papíron szegényebbek. De rosszabb az életük? Ha olyan helyen élsz, ahol látod az eget? Ahol elkészítheted az ételed, és tudhatod honnan jön? Ahol kimehetsz és beazonosíthatsz mondjuk három fafajtát, vagy madarat? (...) Ők azok, akik nem tartanak a programmal. Akiknek napi tapasztalatuk van másokkal, és a természettel. Ők sokkal nagyobb eséllyel fogadnak el egy hatalmat, ami a kormányon túlmutat” - fejtette meg a természetközeli emberek életét Tucker.

Szerinte tehát ha zsúfoltan, magányosan élsz, „nem vagy felszabadítva, szolga vagy, nem tudsz tisztán gondolkodni, eltűnnek a hivatkozásai pontjaid, nem látod a csillagokat, a fákat, Isten teremtményeit. Száraz falakat és képernyőket látsz, melyeket másik emberek csináltak, emberek, akik nem akarnak jót neked. A képességed, hogy helyes döntéseket hozz, hogy tisztán gondolkodj, hogy racionálisan gondolkodj, eltűnik.” Összességében Magyarország 2023-ra egyre inkább tűnik a nyugati világ berozsdált, vagy igazán sose tündökölt konzervatív szereplőinek roncstelepének, ahova jó pénzért hív meg előadókat az MCC és néhány állami bábintézmény, hogy azok kötelességtudóan bólogassanak a kormány politikájára.

A republikánus influenszerek magyarországi fellépései azonban belső kritikákat is kiváltanak: L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója szerint például szép teljesítmény a magyar jobboldal részéről, hogy Tucker eljön és előad, de amire szüksége lenne a konzervatívoknak, az egy jó magyar regény, amely indirekt módon mondja el, hogy nagyszerű dolog magyarnak lenni.