Tucker Carlson Magyarországon: „Ez a legfurább dolog, amit valaha csináltam”

Ritka az olyan magyarországi esemény, ami Amerikában nagyobb feltűnést kelt, mint nálunk.

Tucker Carlson látogatása éppen ilyen volt.

Esztergomi fellépésén elítélte az illiberalizmust és a politikán kívül soha nem dolgozó, mégis meggazdagodó politikusokat.

„Ez a legfurább dolog, amit valaha csináltam” - lépett színpadra a tűző napon Esztergom főterén szombat délután Tucker Carlson amerikai tévés műsorvezető. Talán arra gondolt, hogy egy városban, amiről soha nem hallott, amerikai zászlókat lengető rajongók várják. Vagy arra, hogy egyébként sem szokott fesztiválok délutáni headlinere lenni. Gondolhatott volna arra is, hogy egy olyan intézmény (Mathias Corvinus Collegium) rendezvényén lép fel, ami dollárban kifejezve is milliárdos állami vagyont kapott meg. Ezeknél pedig még furább dolgok is történtek a Fox sztárjának egyhetes magyarországi látogatásán.

A baljós magyar tanmese

Szokatlan volt például, hogy a Tucker Carlson-vizit sokkal nagyobb érdeklődést váltott ki az amerikai médiában, mint a magyarban. Egy-két évtizeddel ezelőtt ha Amerika első számú tévéseinek egyike idelátogat, valószínűleg nagyobb dolognak tartjuk itt, mint odaát. Mostanra viszont megfordult a helyzet.

Az elmúlt napokban a nagyobb amerikai lapok ontották a megfejtéseket arról, miért fontos az, hogy Tucker Carlson Orbánnal barátkozik. Véleményvezérek egész héten erről vitatkoztak a Twitteren - a magyar közvéleményt ennél kevésbé kavarta fel az egész. Esztergomban néhány százan voltak kíváncsiak a fellépésre.

Magyarország mostanra szimbólumértékű lett a nyugati közvélemény számára,

többszörösen is. Egyfelől a bevándorlásellenes politika szimbóluma, ezt a történetet mondta el Carlson - más nézőpontból pedig aggasztó tanmese arról, hogyan lehet szisztematikus munkával leépíteni a demokráciát. Amikor pedig Amerika legnézettebb műsorvezetője Magyarországot ajánlja nézői figyelmébe, sokan attól tartanak, ők is erre a sorsra jutnak majd.

Esztergomi beszédét rögtön azzal kezdte (a szerző megnevezése nélkül), hogy milyen jót nevetett Anne Applebaum történész-újságíró Twitter-posztján, aki szerint Orbán Magyarországán a média 90 százalékát a kormánypárt kontrollálja, vállalkozásokat fenyegetnek meg, hogy igazodjanak a központi irányvonalhoz, a választásokat manipulálják, a pártvezérek pedig rejtélyesen gazdagok. Carlson nem azért nevetett ezen, mert vitatná az állításokat (bár a 90 százalékot persze lehetne), hanem mert szerinte mindez inkább Amerikára igaz. Ott a média több, mint 90 százaléka harsogja szerinte a Fehér Ház-irányvonalát és betörik az ablakát annak, aki jobboldali zászlót tesz ki az ablakába. A rejtélyesen gazdagodó politikusokra Barack Obamát hozta fel példának, akinek hatalmas birtoka van, és épp óriás születésnapi bulit szervez - pedig „soha nem dolgozott a politikán kívül”, próbálta elborzasztani a közönségét, nem sejtve, hogy nálunk is van egy politikai vezető, aki szintén soha nem dolgozott a politikán kívül, és talán még ennél is nehezebben megmagyarázható kiadásai vannak. (Ha pedig már az ablakokba kirakott zászlók körüli problémáknál tartunk.)

Csak egy oldal érdekelte

Visszakérdezés sajnos nem volt, sem itt, sem máshol - nincs nyilvános nyoma annak, hogy Tucker Carlson találkozott volna kritikus hangokkal, vagy egyáltalán kíváncsi lett volna ezekre. Az egyetlen interjút a héten a Mandinernek adta, Orbán Viktorral készített interjújában pedig ő maga sem tett fel egyetlen kritikus kérdést sem.

A Fox-os műsorában, és Esztergomban is beszámolt arról, hogy megtekintette a határkerítést (a kormány katonai helikopterrel vitte oda). Látta azt is, hogyan küldenek vissza egyből Szerbiába két menekültet. Carlson ámulva idézte fel nézőinek, milyen hatékony és tiszta az egész eljárás, és hogy nem látni szemetet és emberi szenvedést, mint az amerikai határon. Az nem került szóba, hogy éppen az Európai Bíróság döntése után számolta fel Magyarország a tranzitzónákat a határon, és ha korábban látogatott volna ide, egészen mást lát. Az pedig, amit a menekültekkel csináltak a szeme láttára, jogszerűtlen az Emberi Jogok Európai Bírósága szerint. (Riportja összes ellentmondását Serdült Viktória, a hvg.hu újságírója szedte össze a Twitteren.) Carlson elmondta, hogy milyen nagyra tartja, ahogy 2015-ben Magyarország megállította a migránsokat - ami annyit jelentett akkor, hogy átterelték az embereket egy másik határra, később pedig még Bassár el-Aszad pénzembere is simán szerzett magyar letepeledési engedélyt.

Ezeknél a részleteknél sokkal jobban megfogta Carlsont az a pillanat, amikor egy határőr a szeme láttára felvett egy eldobott zacskót is, mert annyira fontos neki az országa.

Bár hat év kormánymédia-fogyasztás után talán elsőre fel sem tűnik az ilyesmi, de érdemes azzal a szemmel megnézni a határnál készült videóját, hogy utal-e bármi arra, hogy itt emberekről van szó, nem mondjuk a Csillagközi invázió című filmből ismert rovarlényekről.

Csak illiberalizmus ne legyen!

Amerikában Tucker Carlson szerint minden halálosan komoly, lassan be fogják tiltani a humort, mert a hatalom nem akarja, hogy nevetségessé váljon. A nyelvet akarják irányítani, hogy a szavak kontrollálásán keresztül a gondolatokat is meghatározzák. (A közönség soraiban figyelt Békés Márton, a Terror Háza kutatási igazgatója is. Az ő munkásságának éppen ez a központi eleme.)

Ennek a gondolatmenetnek a végén jött a nap legfurább pillanata. Amerikában a liberalizmus címén valójában az illiberalizmust akarják az emberekre erőltetni, mondta Carlson,



egyértelműen negatív felhanggal emlegetve azt a fogalmat, amit a magyar kormány éppen, hogy büszkén a zászlajára tűz.

Hasonló helyzet volt, amikor az Orbán-interjú egy kérdésében Carlson magától értetődő természetességgel mondta azt, hogy Hszi Csin-Ping kínai elnök megöleti a politikai ellenfeleit, elfelejtve, hogy arról beszél, akivel a magyar kormány épp mindenki másnál jobb viszonyban szeretne lenni.

„Ti magyarok nem is tudjátok, milyen provokatívak vagytok” - mondta Esztergomban, és nagyjából ezzel dobta fel a hangulatot két nappal korábban a Karmelitában rendezett vacsorán is egy résztvevő beszámolója szerint. Akkor azt mondta, a világ legrosszabb embereit dühíti fel Magyarország, Esztergomban pedig még tovább csavarta a showt.

Csendes egyszerűség

„Nem azzal provokáltok, hogy vissza akarjátok foglalni Erdélyt, vagy hogy a szomszédaitokat fenyegetitek. Hanem azzal a csendes, nyugodt egyszerűséggel, ami Magyarországon található, és ami minden látogató számára nyilvánvaló”, mondta

Carlson szerint a tisztaság, a rend, az egyszerűség az, ami bántja a nyugatot rossz irányba vezető embereket. Magyarországon szerinte esztétikusak az épületek, felemelik az emberek lelkét, szemben az amerikai dehumanizáló üvegszörnyekkel.

A dehumanizálás az, amikor meggyőzik az embereket arról, hogy az egyének nem számítanak, mondta Carlson, aki szerint minden autoriter mozgalom ezt üzeni: nem számítasz, hogy hordjál maszkot, hogy mind ugyanolyanok vagytok. (A beszédnek e perceiben érkezett meg a térre Gulyás Gergely, aki a kormányinfón kénytelen más irányvonalat képviselni a maszkviselésről, mint Tucker Carlson.)

Rendes utcák, tiszta, biztonságos, családbarát hely - sorolta Magyarország erényeit a műsorvezető, aki még azt is kiemelte, nálunk rendes ételt esznek az emberek, ami nincs tele szeméttel. Mivel a műsorait a héten a Matild-palota teraszáról sugározta, lehetnek kétségeink azzal kapcsolatban, mennyit tud valójában a magyarok táplálkozási szokásairól (ezen a ponton ajánljuk Makró című kiadványunk harmadik számát). Eddigre viszont már spirituális irányba fordult a beszéd, és azt mondta, nem is a vezetők és a rendszer a lényeg, hanem, hogy Magyarország olyan hely, ahol az alapvető emberi vágyakat valósíthatjuk meg, ahol az emberek széppé akarják tenni az országot, és ne hagyjuk, hogy ezt mások elvegyék tőlünk.

A beszédet meghallgatta Tucker Carlson magyar kollégája, Jeszenszky Zsolt is, aki szintén napi politikai műsorokkal jelentkezik a Pesti TV-n. Kérdésünkre, hogy mit lehet tanulni Carlsontól, azt mondta,

mindent,

de elsősorban az egyszerű, rövid, világos kifejezésmódját. Aztán el is ment, hogy találkozzon vele.