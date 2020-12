A részvénypakett és ingatlanok után most százmilliárd forinttal tömték ki Mathias Corvinus Collegium alapítványát

Ünnep 444 Körben

Tud még tovább hízni a közvagyonból a Mathias Corvinus Collegium és alapítványa:

közel százmilliárd forintos támogatásról döntött a kormány közvetlenül karácsony előtt.

A 25 éves létező tehetséggondozó szakkollégiumot tavasszal minősítették közvagyont kezelő szervezetté, év végén még alaptörvényt is módosították miatta, miközben elképesztő vagyonnal tömték ki. Többek közt megkapta az állam maradék, legalább háromszázmilliárdos MOL- illetve Richer-részvénypakettjét, és nagy értékű ingatlanokat is. A korábbi törvény-, majd alaptörvény-módosítás miatt az MCC nemcsak kezelője, hanem tulajdonosa is a megkapott vagyonnak, az lényegileg elvesztette közvagyon jellegét. A most kapott százmilliárdról az RTL Klubnak a Mathias Corvinus Collegium főigazgató-helyettese, Lánczi Péter elmondta, hogy