A közéleti fesztivál, ahol két napon keresztül megy az egyetértés

Ideológiailag független, de nem értéksemleges: így jellemzi magát a Mathias Corvinus fesztiválja.

A line-upban többek között Navracsics Tibor, Szijjártó Péter, Csányi Sándor, Kovács Ákos, újságíróvita, kultúrharc és kriptobeszélgetés a vízhatlan sátorban.

Megnéztük az esztergomi MCC Fesztivált.

A Mathias Corvinus Collegiumot (MCC) 2020-ban tömte ki a kormány MOL- és Richter-részvényekkel. Azóta az MCC-nek más szakkollégiumokhoz képest (az MCC nem is szakkollégium, mivel nincs is klasszikus értelemben vett diákönkormányzata) annyi pénze van, hogy azt se tudja, mire költse. „Az alapítvány immáron 23 Kárpát-medencei helyszínen – 14 magyarországi és 9 külhoni városban – van jelen”, írják magukról, a kormány narratívájának alapköveiként szolgáló könyvek kiadását vállalják,

és idén szervezték meg másodszorra háromnapos közéleti és kulturális fesztiváljukat.

A Nagyszínpad Fotó: Kristóf Balázs

Két napra mi is ellátogattunk, hiszen többek között olyan közéleti és politikai szupersztárok is felbukkantak, mint Csák János - aki bár Orbán beszédének intencióját világosnak tartja, néhány szót azért megváltoztatna -, Hernádi Zsolt - aki sárga lappal jutalmazta Jaksity beszédét -, Csányi Sándor, Navracsics Tibor és Kovács Ákos. A nagyobb durranásokról külön-külön írtunk már - mint amikor Szijjártó beszédében azt fejtegette, hogy Magyarországon azért alacsonyak az adók, mert nagy a költségvetési fegyelem, és itt nem osztogatnak népszerűségért -, de próbáltunk a kisebb előadásokon, kerekasztal beszélgetéseken és vitákon is részt venni, hogy lássuk, mi fán terem az

„ideológiailag független, de nem értéksemleges” MCC fesztiválja. Aminek ráadásul kiemelt célja, hogy részt vegyen „a magyarság jövőjét meghatározó hazai és nemzetközi vitákban és döntésekben”, és „az összmagyarság felemelkedését szolgáló közéleti párbeszéd és kultúra fejlesztésében.”

Az MCC fesztivál harmadik napjára megérkezett Esztergomba az eső, de sebaj! Volt MCC-s esőkabát! Fotó: Kristóf Balázs

Összességében: az általunk látogatott előadásokon alig hangzott el olyan mondat, amely ne illeszkedett volna a kormány narratívájába. Kivételt képeztek azok a mondatok, amelyek az elmúlt évtized bármely közéleti vitájának bármely mondatával felcserélhetők voltak. Az újságírói objektivitásról szóló Rónai - Dull - Szalai - Lánczi vita sem lépett túl a megszokott szekértáborozáson, sérelmek felhánytorgatásán és a közösségi média együttes ekézésén.

Rónai Egon harcra kész. Fotó: Kristóf Balázs

A nagyobb és kisebb nevű előadók közötti különbség nagyjából annyiban állt, hogy míg a kisebb előadók szerteágazóbban, kötetlenül és közvetlenebbül fejtegették a mainstream konzervatív témákat, Szijjártó Péter már-már leplezetlen propagandabeszédet tartott, amelyben beszélgetőtársára, Szalai Zoltánra - hasonlóan az Orbán propaganda-interjúit készítő Nagy Katalinhoz - a téma át- és felvezető szerepe jutott.

Kovács Ákos konzi, és ellenzi az újrafordításokat

A szerénységéről híres Kovács Ákos a Magyar Állami Operaház igazgatójával, Ókovács Szilveszterrel és Kiss Viktor politológussal beszélgetett a kultúrharcról. Ákos kifejtette, hogy bár a fiatalok nem feltétlenül szeretnék továbbvinni ezeket a harcokat, „egészen a megoldásig foglalkozni kell ezekkel a kérdésekkel”. Kiss Viktor szerint ezzel szemben a „kultúrharcot mindenki elvesztette”, a fiatalabb generációk pedig úgy is fel tudnak nőni, hogy kimaradnak belőle.

Ókovács Szilveszter Kovács Ákossal eszmecserél. Fotó: Kristóf Balázs

Ezután a jobb- és baloldali kultúra létéről/nem létéről vitatkoztak. Ókovács szerint inkább csak oldalakra jellemző jegyek vannak, amik elvárásokban mutatkozhatnak meg. A baloldal felől például elvárás lehet, hogy napi politikát vigyenek a színpadra, a jobboldal pedig elvárhatja, hogy a darabokat eredeti formájukban játsszák. Az operáról elmondta, hogy tudnak ilyet is, olyat is, „mindenféle látásmódot megengedünk, de a napi politikát kifejezetten irtom,” mivel az Operaház esetében sokkal több évig repertoáron tartanak egy-egy darabot, így az aktuális politikai utalások hamar jelentés nélkülivé válnak. Kiss Viktor szerint naivitás egységes kultúráról beszélni, a kultúrharc lényege pont az, hogy egy-egy csoport hogyan viszonyul az uralkodó jelentésviszonyokhoz.

A Kultúrharc Fotó: Kristóf Balázs

Beszélgettek továbbá a színház szerepéről is. „Isten mentsen a társadalommérnök-botrányszínházakról” - mondta Ákos, aki szerint a színpad nem a kérdések, hanem a válaszok helye. Szerinte az újrafordított, modernizált darabok hiába népszerűek, valójában lenézik a fiatalokat, azzal, hogy „maguk úgyse tudnák megérteni, először újrafordítják, meg aktualizálják, és addig csonkolják a nyelvet, hogy egy torz marad”.

„Legyaluljuk neked a Csomolugmát, ahelyett, hogy olyan tüdőt adnánk, amivel megmászhatnád”,

fejtegette Ákos.

Miután Kiss lesznobozta Ákost, a Kossuth-díjas zenész azzal vágott vissza, hogy „a sznobériát a belvárosi színházakban lehet megtalálni, az biztos nem az, hogy az eredeti szándék felé próbáljuk terelni a nézőket. A sznobéria, hogy értékesnek tartok valamit anélkül, hogy érteném”, a kultúrharc pedig azzal kezdődik, hogy elmondjuk, mi fér bele a művészetbe, és mi nem. Ákos nem örül, hogy a színházak a darabokat „át akarják szabni ugyanúgy, ahogy a társadalmi nemeket”. Amire Kiss azzal reagált, hogy ott kezdődik a kultúrharc, ahol meghúzzuk, hogy mi nem fér bele, de mindez visszafele is igaz: ha azt érezzük kötelezőnek, hogy három meleg párt kell beleírni valamibe, anélkül nem mehet. A vita hasonló mederben folyt tovább a kultúra feladatáról és a kultúrharcosokról.

Csányi a Bankholding tulajdonosai felől érdeklődött

A „Miért jó egy bank, ha magyar” című beszélgetésen az OTP vezérigazgatója, Csányi Sándor mellett helyet foglalt Puskás András, a kormányzati hátszéllel süvítő Magyar Bankholding vezérigazgató-helyettese és Hegedüs Éva, a Tiborcz-féle Gránit Bank elnök-vezérigazgatója. A beszélgetés alapvetően az előadók önpromózásáról szólt, mindenki saját intézményének múltbeli- és jövőbeli sikereiről beszélt. Egy ponton azonban, miután Puskás elmondta, hogy mennyire fontos nekik a kormányzati támogatás, Csányi Puskáshoz fordult, hogy megkérdezze, ki a többi tulajdonos a 30 százalékos magyar tulajdon mellett. Mire Puskás a sajtóban már megjelent cikkekről beszélt. Csányi erre csak annyit mondott, hogy

„ennyire transzparens a Magyar Bankholding és az MKB tulajdonosi szerkezete”.

"Ennyire transzparens a Magyar Bankholding és az MKB tulajdonosi szerkezete." Fotó: Kristóf Balázs

Kiderült továbbá, hogy Csányi szerint az OTP-t nem fogja jelentősen érinteni a háború, és hogy - ahogy 2014-ben is - az OTP ukrajnai fiókjai továbbra is nyitva tartanak. Bár jelentős a „két országban a visszaesés”, a területek nem igényelnek likviditást. Csányi elmondta, hogy az OTP mindig túl volt tőkésítve, ami miatt sokat is bírálták, de ilyen időkben derül ki, hogy amikor jól megy a szekér, akkor kell tartalékolni, és „ami megkülönbözteti” őket “a régiótól, hogy rossz hitelek esetén is nagy tartalékokkal dolgoznak.”

Puskás szerint nehéz idők következnek, de szerinte bírni fogják, és 2024-re már fellendüléssel számolnak, igaz, most több forgatókönyv is van a jövőre.

Független-objektív szekértábor buborékok

„Ki az újságíró?” - vetődött fel a kérdés az újságírói objektivitásról szóló vita kezdetén, ahol Dull Szabolcs, a Telex főszerkesztője, Lánczi Tamás, az MTVA online részlegének igazgatója, Szalai Zoltán, a Mandiner főszerkesztője és az MCC főigazgatója, valamint Rónai Egon, az ATV műsorvezetője vettek részt. Dull - a Telexet példaként említve - elmondta, hogy az újságírók azok, akik az olvasóknak, az olvasók érdekében írnak, dolgoznak, és nem egy párt vagy valamilyen gazdasági erő érdekeit tartják szem előtt. Akik ezt teszik, azok propagandisták, nem újságírók, mondta.

Dull Szabolcs, a Telex főszerkesztője és Rónai Egon, az ATV műsorvezetője

Lánczi Tamás - aki azzal kezdte, hogy nem tartja magát újságírónak - szerint gyakori, hogy „bizonyos sajtóorgánumok munkatársai más sajtóorgánumok” munkatársait propagandistázzák, „ez kategorizálás.” A legnagyobb problémának azonban azt tartja, hogy az amerikai techcégek elviszik a hirdetési pénzek nagyobb részét - gyakorlatilag ez volt az egyetlen pont, ahol a résztvevő felek egyet tudtak érteni.

Lánczi Tamás, az MTVA online részlegének igazgatója Fotó: Kristóf Balázs

Rónai szerint méltatlan a címkézés, nem akarja megmondani, ki micsoda, ugyanakkor a szerző nélküli, leleplezőnek szánt cikkek terjesztését nem tartja újságírásnak. Azt is hangsúlyozta, hogy az ellenzéki politikusok újságokra gyakorolt befolyása bőven túl van becsülve az ellenzékinek mondott sajtóban.

A címkék elítélésének ellenére a beszélgetés során teljes természetességgel használták az ellenzéki- és kormánypárti sajtó címkéket.

„Az ellenzéki oldalon van az a hatalmas tévhit, hogy az a politika, hogy ki jut be az Egyenes beszédbe az Egonhoz aznap este, és hogy ha az Egon valami olyat kérdez, amely nem az ő ízlésüknek megfelelő, akkor rögtön valami politikai problémát látnak ezzel kapcsolatban” - mondta Dull, amikor a politika és az újságírás viszonyáról beszéltek. Szerinte azért fordulhat elő, hogy az ellenzéki politikusok túlértékelik a független médiát, mert „nagyon egyoldalú a terep”, és vannak olyan politikusok, akik 12 éve vannak a parlamentben, de még egyszer sem jártak a közmédiában.

Erre Lánczi Tamás egyből lecsapott, és elmondta, hogy hazugság, hogy ne hívnának a közmédiába ellenzéki szereplőket, csak „amikor bemennek pókemberezni, akkor utána nehéz komoly arccal bemenni. Tehát fölépítették azt a narratívát, hogy őket oda nem hívják”. Ezután elkezdődött az adok-kapok, végül Rónai megállapította, hogy ha most ezt így elkezdjük szépen sorba rakni, akkor látható, hogy van a média kellős közepén egy óriási sérelemhelyzet, amiből egymással szemben egyfajta sérelempolitika alakul ki - és egyébként a sérelmek ráadásul jogosak is.

„Ha ennek nem fogunk tudni a végére jutni, akkor ugyanúgy szekértáborosodik a média, mint ahogy szekértáborosodott a politikai élet. Márpedig valahol ennek véget kell vetni, mert azt látjuk, hogy az ország egyébként lelkileg milyen állapotban van ettől”

- mondta Rónai Egon.

Navracsics Tibor bizakodó, de a helyreállítási alapról még nincs megegyezés

Navracsics Tibor, aki területfejlesztési miniszterként tért vissza Orbán Viktor kormányába, és Balázs Péter, a Bajnai-kormány volt külügyminisztere péntek délután ültek össze egy vitára. Téma: a Magyarország előtt álló legfőbb kihívások. A háború, a gazdasági válság és az elakadt uniós források közül az utóbbiról kezdtek el beszélgetni. A program vitának volt meghirdetve, valahogy mégsem érződött igazán annak.

Az Európai Bizottsággal való tárgyalásokról Navracsics bizakodóan beszélt. Habár eddig még nem sikerült megegyezniük a helyreállítási alapról, azt reméli, még az idén mind a három érintett területen sikerül megállapodást kötniük, még a jogállamisági kérdésekben is. Utóbbira augusztus 22-én kell elküldenie a magyar félnek a választ.

Balázs Péter rögtön egy dicsérettel kezdett, azt mondta Navracsicsról:

„Nála jobbat nem találhattak volna erre a feladatra” Szerinte szükség is van egy kemény harcosra, mivel a feladat szinte lehetetlen. Ennek egyik oka, hogy vitapartnerének a tárgyalásokat részben járatlan úton kell lefolytatnia. A jogállamiság témájában még senki nem oldotta meg a Navracsics előtt álló feladatot. Lengyelország is csak egy kicsivel jár Magyarország előtt.

Navracsicsnak a jelenlegi helyzetben azt kéne bizonyítania, hogy ezentúl nagyon alapos konzultáció fogja megelőzni a jogalkotást. A kata-törvényt ehhez képest egy nappal a benyújtása után meg is szavazták.

Navracsics szerint jelenleg az idő a legnagyobb ellenfél. Ha az újjáépítési alapról nem tudnak megegyezni idén, akkor az 70 százalékos forrásvesztést fog jelenteni. Ebben az esetben a 70 százalékot a többi tagállam között osztja majd szét az Unió.

„Ha nagyon-nagyon rosszindulatúak akarnánk lenni, akkor azt mondhatnánk, hogy itt rajtunk kívül mindenki abban érdekelt, hogy ne jöjjön össze az idei évben ez a megállapodás, de én úgy gondolom egyébként, hogy a Bizottság is abban érdekelt, hogy összejöjjön.”



– mondta.

A tárgyalásokat szerinte tovább nehezíti, hogy az Európai Bizottság az Európai Parlamentre is figyel. Számol azzal, hogy milyen politikai visszhangja lesz a döntéseinek. Navracsics azt is elismerte, hogy az eddig bejelentett négy ponton kívül még biztosan lesznek más jogszabály-változtatási elvárások. Balázs szerint a Gulyás Gergely által bejelentett pontok még nem elegek ahhoz, hogy meg lehessen egyezni.

Navracsics szerint a tárgyalási pozíció nehézségét adja, hogy Magyarországnak van egy rossz imázsa az uniós intézményekben. 2010 és 2014 között nem tapasztalt ilyet, akkor nem volt kérdés, hogy azért tárgyalnak, hogy megegyezzenek.

Szerinte a Bizottság politikai nyomás alá került az Európai Parlament részéről. Ezért is gondolja jónak, ha a kormánypárt az egyik nagy pártcsaládhoz tartozik.

„A kormány tárgyalási pozíciója szempontjából negatív fordulat volt a Fidesz távozása az Európai Néppártból, mert sokkal ridegebbé tette a tárgyalások körüli időjárási viszonyokat” – mondta.

Mikor a háború és a szankciók is szóba kerültek, Balázs azzal kezdte, hogy szankciókkal még sosem nyertek háborút. Viszont úgy vannak kitalálva, hogy fájjanak annak, akit figyelmeztetnek vele. Szerinte addig kell eljutni a csatatereken, hogy mindkét fél a megállás mellett döntsön, mert már nem bírják fegyverrel, katonával, gazdasági tartalékkal.

Navracsics egyetértett vele és azt kérdezte, hogy az Európai Unió miért nem tesz nagyon komoly békeközvetítési lépéseket. Szerinte a szankciókról, akkor lenne érdemes vitákat folytatni, ha két erőtől duzzadó hatalom állna egymással szemben. A globális gazdaság szempontjából azonban szerinte mind a két fél hanyatló, teret vesztő világgazdasági hatalom. Távlatosan az Európai Uniónak és Oroszországnak együtt kéne működnie. Az Uniónak ezért érdeke, hogy ne legyen Oroszország és Ukrajna közötti háborút.

„Az Európai Bizottságtól azt várnám, hogy a békeközvetítés terén legyen hiperaktív” – mondta.

A beszélgetés végén kitértek még a V4-es együttműködésre is.

„Az, hogy a V4-es együttműködés ilyen szoros volt az elmúlt években az számomra inkább a meglepő, mint a természetes kategóriába tartozik.” – mondta erről Navracsics.

Szerinte most volt egy olyan vihar, amit az idő lehet, hogy el fog rendezni és az „érzelmi turbulenciák után” egy racionális együttműködés fog folytatódni.

A V4-es együttműködés Balázs szerint nem más, mint egy rövid szándéknyilatkozat, amiben mindig annyi van benne, amennyit a négy kormány beletesz. Ha később adódnak olyan témák, amik miatt össze akarnak fogni a felek, akkor ez bármikor feléleszthető.

El kell találni az arányokat

„Olyan a magyar film, mint a magyar foci, ha jól megy, akkor a miénk, ha nem akkor Ők csinálják” - mondta a magyar filmről szóló beszélgetés kezdetén a Balázs Béla-díjas forgatókönyvíró Köbli Norbert. Beszélgetőtársa, a szintén forgatókönyv író Kerékgyártó Yvonne elmondta, hogy a magyar film nemcsak a kortárs film, hanem az egész magyar filmtörténet, majd felemlegették a nagy magyar filmeket és színészeket.

Köbli szerint a film régen nagyban alakított a kultúrát, mára már azonban inkább szórakoztató funkciót tölt be. „Nem baj, szeretünk szórakoztatni is.” Szentgyörgyi Bálinttal, a Besúgó szerzőjével arról is beszéltek, hogy a sorozatok lassan átveszik a filmek helyét. A rendező szerint szerint akkor lesz jó egy film, ha egyszerre szerzői is, de közönségfilm is. Köbli is arról beszélt, hogy el kell találni az arányokat, de az erős rendezői, szerzői vízió elengedhetetlen. A jó szerző „vátesz, aki letapogatja a társadalmat”, és úgy ír a korról, ahogy előtte senki. Ezzel később szembeállították az online streaming platformok sorozatait, amelyek sokszor társadalmi igényeknek megfelelően íródnak, és van, hogy tudatos társadalommérnökösködés szánják őket.

Szentgyörgyi Bálint, Köbli Norbert és Kerékgyártó Yvonne a magyar filmről. Fotó: Kristóf Balázs

Mikor a filmek sikeréről esett szó, mindenki személyes történeteit említette. Szentgyörgyi - aki a beszélgetés egy órája alatt legalább nyolcszor beszélt a Besúgóról - elmesélte, hogy egyszer séta közben a semmiből letámadta egy hentes, hogy háláját több szál kolbásszal fejezze ki, valamint hogy egy étteremben, miután nem kapta ki a rendelését, egy Fradi-szurkoló felajánlotta hamburgerét a rendezőnek. Kerékgyártó Yvonne szerint a „siker az, ami tovább visz, mikor nem vagy a rivaldafényben.” Ő arról mesélt, hogy egyszer felhívta egy rendőrtiszt, hogy engedélyt kérjen a FOMO vetítéséhez egy kriminálpszichológia kurzuson.

Minden második résztvevő MCC-s pólóban/pulcsiban feszített. Fotó: Kristóf Balázs

A nemzetközi megítélésre is kitértek. A beszélgetők szerint a magyar filmipar ügyesen csatlakozott a 2000-es évek filmes hullámához, és most az egyre növekvő támogatásoknak köszönhetően a sorozatok terén is hamarosan beérjük a nemzetközi szcénát.

Szedál minket a közösségi média

Nagyon káros dolog a közösségi média, de használni kell - ebben állapodott meg Déri Stefi a Brexit Párt egykori politikusával, mára már konzervatív youtuber Peter Whittlelel és Jorge González-Gallarza Hernández médiaszereplővel. Mindemellet Whittle

megköszönte istennek a közösségi média létezését,

mert szerinte annak köszönhetően olyan témákról is lehet beszélni, amiket a mainstream média nem enged tárgyalni. Csak hát - állapították meg - a közösségi média polarizál, szorongást okoz és nem tesz jót a közbeszédnek. A beszélgetés erről a furcsa kettősségről szólt, ami akkor sem oldódott fel, amikor a - Facebookon a kampány során több százmillió forintot elhirdető - Megafon nevű konzervatív influenszer-thinktank kötelékében munkálkodó Déri Stefi a közösségi médiában való kampányolás ingyenességét éltette. A közösségi média átlagban napi két órán keresztül szedál minket, mondta Hernandez.

Déri Stefi lőtt egy szelfit. "Amiről nincs kép, az meg se történt." Fotó: Kristóf Balázs

A kriptovalutákról szóló beszélgetésre érkezve meglepetésünkre egy teli sátor fogadott minket. A lelkesedést magyarázhatja, hogy az volt az egyetlen vízhatlan sátor: körülnézve bágyadt fiatal arcokat lehetett látni, akik a kellemes esőzúgás és a kriptovaluták titokzatos világáról szóló beszéd egyvelegére egészen relaxált állapotba kerültek.