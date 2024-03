Heteken belül nekiesnek Rákosrendezőnek, bontják a védett állomásépületet is a mini-Dubaj kedvéért

Esténként lilán világította be az elmúlt hetekben a Biodóm fényszínháza a rákosrendezői pályaudvar környékét, új árnyalatot adva az idegennek enélkül is a a Stalkert idéző környéknek. Itt akar a kormány 10 milliárd dolláros arab befektetéssel mini-Dubajt, saját szava járása szerint új millenniumi városrészt építeni. A legújabb hírek szerint itt húznák fel Európa legmagasabb felhőkarcolóját is.

Soha nem volt olyan olcsó és mindenkinek elérhető a dubajozás, mint most ebben az észak-pesti fantasyben. Ahhoz, hogy egy barnamezős városi kalandsétával bejárjuk az Emirátusok-béli Mohamed Alabbar (ő építtette a Burdzs Kalifát is) által kinézett területet a lerohadt Rákosrendező környékén, mi a Mexikói úti végállomásról vágunk neki, és a vasút mellett elindulva három perc alatt be is érünk a Zónába.

Egyelőre csak idáig mehetünk a földalattival, de ha kormány teljesíti infrastruktúra-fejlesztési ígéreteit, néhány év múlva öt megállóval lesz hosszabb a vonal, így akár a fejlesztési terület másik végéig, a Vasúttörténeti Park mellett létesítendő hatalmas P+R parkolóig is el lehetne menni az addig megújuló kisföldalattival. Más kérdés, hogy ennek a kapacitása mire lenne elég, ha valóban megépül 50 ezer új lakás és óriáspláza az évtizedek óta elhanyagolt területen. Igaz, a kormány a Liszt Ferenc reptérre is gyorsvasúti bekötést ígér mini-Dubajnak - ez alapján a befektető számára a nemzetközi kapcsolat ugyanolyan fontos lehet, mint az, hogy hogyan lehet majd eljutni a Köröndre.

A területet gyalogosan bejárva érezni igazán, mekkora léptékről is van szó. A szélessége ugyan csak néhány száz méter a vasút által kettéválasztott Zugló és Angyalföld között, de hosszában vagy két kilométer a távolság az északi oldalt határoló körvasút, illetve a belvároshoz közeli vége között. Utóbbinál csak a vasút és a Hungária körút választja el a területet a Városligettől.



A kettő között a kapcsolatot fizikailag jelenleg egy szűk és nem túl bizalomgerjesztő gyalogos aluljáró biztosítja, de a szimbolikus hidat már miniszterelnöki szinten ácsolják. Lázár János közlése szerint Orbán Viktor adta ki az ukázt, hogy Andrássyék 19. század végi városfejlesztése után itt az idő egy „új millenniumi városközpontot” építeni - a miniszterelnök elvárása pedig, hogy „középszerű dolog nem épülhet”.

Innen pár száz méterre a mostanában mesterséges északi fényben utazó Biodóm a betonba öntött pazarlás jelképe lett egy torzóként maradt, teljesen értelmetlennek bizonyult projekttel, amibe közel 50 milliárd forintot tettek bele, és vagy ugyanennyi kellene még a befejezéséhez.

A most tervezett rákosrendezői fejlesztés ennél két nagyságrenddel fog többe kerülni. A részletekről továbbra sem tudni semmit, de az itt élők már megkapták a hatósági felszólítást, hogy egy hónapon belül költözzenek ki. Hogy utána mi valósul meg az elképzelésekből és mikor, azt egyelőre nem tudni, de a betonmánia itt még inkább érvényesülni fog, mint a Ligetben.