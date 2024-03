Ókovács kénytelen volt engedni, elképzelhető, hogy részmegállapodást tud kötni az Opera sztrájkoló zenekarával

A 444 információi szerint olyan szenvedélyes csörték zajlottak csütörtökön este az Operaház főigazgatója és a zenekar tagjai között, amik mintha kimozdították volna az ügyet a holtpontról.

Pedig csütörtökre végképp eszkalálódni látszott a helyzet, hiszen az énekeseket és az irodistákat kivéve ekkorra az összes további operaházi munkatárs sztrájkba lépett, most már ráadásul a teljes esti Don Giovanni-előadás idejére.

A csütörtök délután ehhez képest is rosszul indult. Ókovács, miután megtudta, hogy a zenekar már nem egy órával később fog kezdeni, hanem az előadás teljes ideje alatt megtagadja a munkát, magához rendelte a zenekar tagjait. Ők azonban nem voltak ugráltatható hangulatban, azt üzenték vissza, hogy jöjjön ő az öltözőjükbe. Ókovács Szilveszter erre hajlandó is volt, és közvetlen munkatársainak társaságában megjelent a zenészeknél. Ez azért is számított komoly elmozdulásnak, mert aznap egy másik egyeztetésre a helyettesét küldte.

A független szakszervezet beszámolója szerint az öltözőben „hosszú és heves vita vette kezdetét”, ami során sikerült átbeszélniük „a zenekar legneuralgikusabb problémáit”. Ez annyira jól sikerült, hogy a zenészek és a főigazgató a heves indítás ellenére szóbeli megállapodásra jutottak.

Bárány Balázs Péter, az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke a 444-nek azt mondta, ez még nem a végső kompromisszum, a kollektív szerződésről sem sikerült még véglegesen megállapodni, de a vezetés hajlandó teljesíteni a zenekar több követelését. Ezért ha minden jól megy, péntek délután úgynevezett „közbenső megállapodást” kötnek írásban. Hogy ennek mi az értelme? A szakszervezet szerint megkönnyítheti a különböző tárakkal – ezek az operaházi dolgozók munkakör szerinti csoportjai – kötendő további egyezségeket.

A tagságnak írott levelében Bárány hangsúlyozta, a sztrájkfelhívás ettől még érvényben marad, amíg meg nem kötik a kollektív szerződést és a bérmegállapodást.

Mindez csak akkor történik meg, ha pár órán belül az derül ki, hogy a vezetés tartja magát a csütörtöki szóbeli megegyezéshez.