Vitázni fog az Európai Parlament a Magyarországon járőröző kínai rendőrökről

photo_camera Orbán Viktor (jobbra) fogadja Vang Ji államtanácsost, a Kínai Kommunista Párt Központi Külügyi Bizottságának igazgatóját Budapesten 2023. február 19-én. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Cseh Katalin kezdeményezésére vitázni fog az Európai Parlament a magyarországi kínai rendőrökről. A Momentum EP-képviselője azt írja:

„Egy hónapja kötött Kína és Magyarország megállapodást közbiztonsági kérdésekben. Ennek eredményeként kínai rendőrök hamarosan járőrözni kezdenek Magyarországon. Mindezt azután teszi a kormány, hogy Európában számos országában titkos kínai rendőrőrsökről lehet hallani, amelyek célja az Európában élő kínaiak megfigyelése, megfélemlítése. Ha ez nem külföldi beavatkozás Magyarország és az EU szuverenitásába és belügyeibe, akkor nem tudom, mi az.

Miközben ez más uniós országokban illegálisan történik, Magyarországon az Orbán-kormány tudatosan engedélyezi.

A titkos és törvénytelen rendőri műveletek sértik a szuverenitást, a demokráciát, a jogállamiságot és az alapvető jogokat, és óriási veszélyt jelentenek a tagországok és az Európai Unió és tagállamai biztonságára.”

photo_camera Cseh Katalin, a Momentum EP-képviselője felszólal a 2021-2027-es ciklus EU-s forrásainak felhasználásáról szóló vitában az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. március 22-én. Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

A szintén momentumos Tompos Márton írásbeli kérdést tett fel Pintér Sándor belügyminiszternek arról, hogy Szerbia után Magyarországon is kínai rendőrök fognak-e járőrözni. Rétvári Bence államtitkár hosszan válaszolt.

Azt írta, Magyarország Belügyminisztériuma és a Kínai Népköztársaság Közbiztonsági Minisztériuma 2024. február 16-án két együttműködési megállapodást írt alá. Az egyik a rendészeti együttműködési megerősítéséről, a másik a közös járőrszolgálat ellátásáról szól.

Az első együttműködési megállapodás a már fennálló rendészeti együttműködést hivatott megerősíteni. A főbb célterületek a közrend és közbiztonság, a szervezett bűnözés megelőzése, a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem és a kábítószerek elleni küzdelem.

A közös járőrszolgálat célja a két ország idegenforgalmi területei biztonságának javítása a turisztikai főszezonban, csúcsidőszakokban és általában a nagyobb tömegeket vonzó események alkalmával – mind a kínai turistáé biztonságának védelme érdekében Magyarországon, illetve a magyar turisták védelme érdekében Kínában – írta Rétvári, aki szerint a két ország rendőrei közösen láthatnak el a jövőben járőrszolgálatot, ezzel is segítve a két ország állampolgárai és hatóságai közötti hatékonyabb kommunikációt, javítva ezzel a két ország belbiztonságát és közrendjét.

„Felhívom a figyelmét, hogy Kína az egyik legnagyobb turisztikai küldőország. Közel 200 millió kínai turista látogatja a világ országait. Kiemelten fontos a magyar turizmus szempontjából, hogy minél többen Magyarországot válasszák utazásuk során. Jelenleg Peking, Csungking és Sanghaj városokból áll rendelkezésre közvetlen légijárat Budapestre, és áprilistól a Schengeni-övezet államai közül elsőként Magyarországra érkezhettek szervezett turistacsoportok Kínából az év eleji nyitás után” – írta.

Rétvári szerint 2023-ra Kínából négyszeresére nőtt a vendégforgalom 2022-höz képest, és idén további növekedés várható.

Rétvári végül azt írta: „Tájékoztatom, hogy a kínai rendőröknek Magyarországon intézkedési, rendőrségi jogkörei nem lesznek, továbbá önállóan nem járőröznek majd, csak magyar rendőrrel járőrpárban. A kínai rendőrök a nyelvi nehézségek leküzdésében is segítséget nyújtanak majd. Felhívom a figyelmét, hogy magyar rendőrök is segítik horvát kollégáik munkáját a horvát tengerparton a turisztikai főszezonban, osztrák rendőrék is láttak már el magyar kollégáikkal közös szolgálatot a Balatonnál. A magyar rendőri együttműködések nagyon széleskörűek a fentieken túl – többek között – a német (vasúti ellenőrzés), román, szlovén, szerb, török rendőrékkel és az amerikai FBI-jal is.”

photo_camera Tompos Márton Fotó: Németh Dániel/444

Tompos Márton korábban a Szuverenitásvédelmi Hivatalhoz fordult az ügyben. Erről most azt írja:

„Válaszolt a Szuverenitásvédelmi Hivatal az itthon járőröző kínai rendőrök ügyében, csak a lényeget hallgatták el. Viszonylag egyszerű kérdéseket tettem fel a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak, miután arról lehetett olvasni, hogy kínai rendőrök fognak járőrözni hazánkban.

Simán igennel vagy nemmel meg lehetett volna válaszolni a kérdéseimet, hogy sérti-e Magyarország szuverenitását, ha egy külföldi ország szabadon kémkedhet, valamint rendőrei járőrözhetnek Magyarország területén, illetve számítanak-e arra, hogy a hazánkban erősödő kínai és orosz befolyás miatt a magyar rendvédelmi szervek hátrányt fognak szenvedni a nemzetközi és európai uniós bűnüldözési együttműködések során.

Ezekre a kérdésekre azonban szemérmesen »elfelejtettek« válaszolni az állítólag a szuverenitásunkat védő Szuverenitásvédelmi Hivatalnál.”