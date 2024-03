Közel egymilliárddal drágábban készült Rákay Philip Petőfi-filmje, mint ahogy eddig tudtuk

Rákay Philip a napokban jelentette be, hogy 10 nap alatt 100 ezren látták a Most vagy soha! című filmet, amiről most kiderült, hogy jóval több pénzbe került. A hvg360 összesítette a költségeket, ami alapján az eddig ismert 6,1 milliárd forint helyett 7,022 milliárdos gyártási költséget kapott eredményként.

Ebből 4,795 milliárd a közvetlen állami és 2,106 milliárd forint a közvetett – adókedvezményes – állami támogatás volt. Ezenkívül a büdzsét kiegészíti még mintegy 120 millió forint egyéb forrás, ez lehet magánfelajánlás vagy vállalati szponzoráció is.

photo_camera Iskolások várják a filmkezdést a Westendben Fotó: Kristóf Balázs/444

A 2,106 milliárdos adókedvezményes állami támogatásról azt írta a lap, ez a maximális keret, amit igénybe vehettek. Ez nagyjából pont úgy működik egyébként, mint a sportcélú taofelajánlás: a forrását a társasági adót fizető cégek filmcélú felajánlásai képezik, amelyek után adókedvezményt vagy adójóváírást vehetnek igénybe. Ez az állam számára kevesebb adóbevételt jelent, a filmgyártóknak viszont 30 százalékos költség-visszatérítést.

A filmet március 15-i ünnepi műsor helyett rengeteg iskolás is megnézte, akik bizonyára sokat szépítettek a nézettségi adatain annak a filmet, amely 78 százalékban csupa egypontos értékelést kapott a legnagyobb filmes adatbázis, az IMDb oldalán.

A filmről szóló kritikáink itt és itt olvashatóak, az ünnepélyes másodvonalas díszbemutatóról készített galériánk itt tekinthető meg, ebben az interjúnkban pedig kurzusfilmekről, a Petőfi-kultuszról és a történelmi hűségről beszélgettünk a Most vagy soha! kapcsán.