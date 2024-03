Magyar Péter hazugságnak tartja, hogy 10 éve rühellnék a Fideszben, Bayer Zsolt nőgyalázó megjegyzéseire kezdett célozgatni

A kormánypárti megmondóember A takonygerincű címmel megjelent cikkében szerdán így írt Magyar Péterről, akit a rendszer több mint 10 éven át pakolgatott az egyik jól fizető állami állásból a másikba: „Nagyjából tíz éve rühelljük, utáljuk, kerüljük, megvetjük ezt a senkit, ezt a gazembert mi itt, a Fideszben, nagyjából tíz éve tudjuk, miképpen bánik a feleségével, s azt is, hogy ez a dupla nulla sohasem bocsátja meg, hogy nem lett belőle senki, míg a felesége vitte valamire.”

Bayer Zsolt írását a Mandiner is újraközölte, amihez Magyar Péter a Facebookon a következő kommentet írta: „Kedves Zsoca, akkor is hazudsz, ha kérdezel. Egyrészt 10 éve szerencsére nem is ismerjük egymást. Juditot is kb 5 éve láttad először. Másodszor sztem te pont ne beszélj nőkről, a te szádból nem hiteles. Emlékszel, mit mondtál az előző EP választás után, szokás szerint ittasan, a győzelmi bulin Ungár Klára kapcsán? Ha nem, segítek feleleveníteni az emlékeket. Vérplazma Business jól fizet?”

Magyar Péter kedd reggel közzétett egy alig 2 perces hangfelvételt, amin a volt feleségével beszélnek a Völner-Schadl-ügy hátteréről 2023 januárjában. Ezen Varga Judit még igazságügyi miniszterként arról beszél, hogy Rogán Antalék kihúzathattak bizonyos részleteket a korrupciós ügy nyomozati irataiból. De előjött az is, hogy Schadl Györgyöt azért nem tudták megmenteni az eljárástól, mert Polt Péter nem ura a helyzetnek az ügyészségen. Varga Judit beszél arról is, hogy jóval az előtt figyelmeztették Völner Pál államtitkárt, hogy 2021 decemberében őt is meggyanúsították volna az ügyben.

Erre reagálva Varga Judit két bejegyzést is közzétett, amikben azzal vádolta Magyart, hogy a házasságuk alatt terrorizálta őt. Arról írt, hogy a volt férje több alkalommal próbálta őt fenyegetni a hangfelvételek nyilvánosságra hozatalával. Állítása szerint Magyar ezzel egyrészt a válást, másrészt az állami állásai elvesztését akarta megakadálozni.