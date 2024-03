Varga Judit Hajdú Péter bulvárműsorában beszél Magyar Péterről

Bár a volt igazságügyi miniszter múlt pénteken még azt írta a 444-nek, hogy kifejezetten elzárkózik a magánéleti témák megvitatásától, az azóta eltelt napokban akkorát fordult a világ, hogy szerda este Hajdú Péter műsorában beszél majd arról, hogyan ment tönkre a házassága. A műsor előzetesében Varga Judit arról beszél, hogy Magyar Péter kukákat borogatott az autója elé, elvette a táskáját, bezárta egy szobába, késsel a kezében mászkált a lakásában.

Magyar Péter kedd reggel közzétett egy alig 2 perces hangfelvételt, amin a volt feleségével beszélnek a Völner-Schadl-ügy hátteréről 2023 januárjában. Ezen Varga Judit még igazságügyi miniszterként arról beszél, hogy Rogán Antalék kihúzathattak bizonyos részleteket a korrupciós ügy nyomozati irataiból. De előjött az is, hogy Schadl Györgyöt azért nem tudták megmenteni az eljárástól, mert Polt Péter nem ura a helyzetnek az ügyészségen. Varga Judit beszél arról is, hogy jóval az előtt figyelmeztették Völner Pál államtitkárt, hogy 2021 decemberében őt is meggyanúsították volna az ügyben.

Erre reagálva Varga Judit két bejegyzést is közzétett, amikben azzal vádolta Magyart, hogy a házasságuk alatt terrorizálta őt. Arról írt, hogy a volt férje több alkalommal próbálta őt fenyegetni a hangfelvételek nyilvánosságra hozatalával. Állítása szerint Magyar ezzel egyrészt a válást, másrészt az állami állásai elvesztését akarta megakadályozni.