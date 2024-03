Magyar politikusok is kaphattak pénzt Moszkvából oroszbarát propaganda terjesztéséért

A cseh titkosszolgálat leleplezett egy Oroszországból finanszírozott propagandahálózatot, aminek magyar politikusok is részei lehettek, írja a Standard osztrák lap alapján a hvg.hu.

photo_camera Fotó: SANDRINE MARTY/Hans Lucas via AFP

A prágai székhelyű Voice of Europe hírportált arra használták fel, hogy megkérdőjelezzék Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. Ehhez olyan narratívákat terjesztettek, amik célja az volt, hogy az Európai Unió függessze fel Ukrajna támogatását az oroszok elleni harcban.

Petr Fiala cseh miniszterelnök szerdán arról beszélt, a biztonsági információs szolgálat (BIS) megállapította, hogy az oroszbarát hálózat olyan tevékenységet folytatott, ami súlyos következményekkel jár Csehország és az EU biztonságára nézve. A csoport tevékenysége az Európai Parlamentig is eljutott, de erről bővebben nem beszélt a miniszterelnök.

A Deník N cseh napilap arról írt, hogy a Voice of Europe híroldal olyan politikusok nyilatkozatait hozta le, amikben arra szólították fel az EU-t, hogy állítsa le az Ukrajnának nyújtott támogatásokat. A Spiegel szerint a híroldallal német, belga, francia, magyar, holland és lengyel politikusok dolgoztak együtt, ők Oroszországtól kaptak fizetést, a pénzek a júniusi európai parlamenti választásokra való választási kampányukat is fedezték. A szélsőséges Alternatíva Németországért (AfD) is érintett.

A honlap mögött többek között Viktor Medvedcsuk oligarcha áll, akit Ukrajnában hazaárulással vádoltak meg, de egy 2022 szeptemberi fogolycsere keretében Oroszországba került. Medvedcsuk, akit Vlagyimir Putyin orosz elnök bizalmasának tartanak, a minisztérium szerint személyesen is felkerült a szankciós listára. A Voice of Europe szerdától nem elérhető.