Fürcht Pál főügyész kimondta: tudják, hogy kicsoda Tóni, Barbara és Ádám

„Terhünkre rótták, hogy nem tudjuk, ki az a Tóni, Barbara és Ádám. De igen, tudjuk, hogy kik. Azok, akikről önök is tudnak”,

közölte Fürcht Pál főügyész a sajtótájékoztatón, amelyet azután hirdettek meg, hogy tanúként hallgatták ki Magyar Pétert a Völner–Schadl-üggyel összefüggésben.

Ami már csak azért is meglepő, mert viszonylag sokáig tartott a nyomozás Tóni, Barbara és Ádám kiléte után, majd úgy tűnt, igazán nem is akarja kideríteni az ügyészség, hogy kikről lehet szó.

A szerteágazó Völner–Schadl-ügynek arról a részletéről van szó, amiről a 444-en számoltunk be: Schadl 2021. június 15-én azzal az orvos ismerősével beszélgetett, aki egy magán-mentőszolgálat ügyvezetőjeként kék villogót intézett neki. A lehallgatott telefonbeszélgetésükben szóba kerül Tóni, Barbara és Ádám, valamint egy 35 évről, de legalább 10-20 évről szóló nagy üzlet.

Bár nagy meglepetést senkinek nem fog okozni, de azért ismételjük el: Rogán Antal propagandaminiszter jelenlegi nejét Barbarának hívják, a kabinetfőnökét pedig – akinek Schadl egyetemi vizsgákat intézhetett el – Nagy Ádámnak. De hogy ez csak különös névazonosság-e, vagy tényleg róluk van szó, az a nyomozati iratokból nem derült ki. Viszont Rogán minisztériuma alá tartozik a Nemzeti Koncessziós Iroda, amely 2022-ben épp több 35 éves koncessziót készített elő.

Ehhez képest Fürcht most a sajtótájékoztatóján közölte, hogy az ügyészség is tudja, kicsoda Tóni, Barbara és Ádám, és bár ki nem mondta, azért megerősítette, hogy azokról van szó, akikre mindenki gondol.



Ezután viszont azt mondta az iratokban a nevükhöz köthető koncessziós ügyről:



„Vizsgáltuk, semmilyen 25-10-20-30 éves üzletről nem találtunk nyomot.”

Azt is hozzátette, hogy „az iratok alapján bűncselekmény gyanúját megalapozó adatok nem kerültek elő, az, hogy egy vállalkozó bizonyos üzleti terveket előad egy másik vállalkozónak, nem tekinthető bűncselekménynek.”



A Népszava kérdésére a főügyész azt mondta: Rogán Antalt és Nagy Ádámot sem hallgatták meg olyan ügyben, ami már vádemelésig jutott.

A napokban mi is érdeklődtünk Rogán Antalnál, egészen pontosan azt kérdeztük tőle: „Az ön kabinetfőnöke is szerepel a vádiratban, és egy bizonyos Tónit is emlegetett Schadl György. Ez ön lenne?”

Nem tudok ilyenről – válaszolta kérdésünkre Rogán.

