Varga Juditot tanúként hallgatták ki szerdán az ügyészségen

Csütörtökön 10 órától sajtótájékoztatót tartott az ügyészség Magyar Péter keddi tanúmeghallgatásával kapcsolatban. Mielőtt Magyar bement a Fővárosi Nyomozó Főügyészség épületébe, közzétette azt a hangfelvételt, amelyen Varga Judit volt igazságügyi miniszterrel és egykori feleségével beszélget, többek között arról, hogy Rogán Antalék kihúzatták magukat a Völner-Schadl-ügy nyomozati anyagaiból és hogy „az ügyészségen Polt Péter nem ura a helyzetnek.



photo_camera Magyar Péter kedden Fotó: Bankó Gábor/444

Kérdésünkre kedden az ügyészség azt írta: „Helytálló az a hangfelvételen szereplő megállapítás, amely szerint dr. Polt Péter legfőbb ügyész nem uralja az ügyészséget. A legfőbb ügyész vezeti és irányítja Magyarország Ügyészségét, ahol a törvények uralma érvényesül.” Több dolog is utal arra, hogy valaki belepiszkált a nyomozati anyagba, a hangfelvétel erre vonatkozó részéről az ügyészség azt írta, az „ügyészségi iratok eltüntetése, átírása nem csak jogi, hanem fizikai képtelenség is”, és hogy „minden Völner-Schadl ügyben keletkezett dokumentum sorsa ismert.”

A csütörtöki sajtótájékoztatón Fürcht Pál főügyész arról beszélt, hogy az ügyészségen az a gyakorlat, hogy egy folyamatban lévő nyomozást nem kommentálnak, nem elemeznek bizonyítékot. Ennek szerinte adatvédelmi okai vannak, valamint a nyomozás érdekei is ezt kívánják. Fürcht azt mondta, nem akar magyarázkodni a munkájuk miatt, a világ minden ügyészsége büszke lehetne arra, hogy vádat emeltek egy ilyen súlyos ügyben, éjjel-nappal dolgoztak.

photo_camera Fotó: Kovács Bendegúz/444

„Ezek a hangfelvételek egy tanúvallomás keretében le lettek foglalva, szemlézve. Ez a nyomozás folyamatban van” – mondta Fürcht. Magyar Péter súlyos állításokat tett, be is hívták tanúként. „Ennél többet nem tudtunk tenni” – mondta, hozzátéve, hogy szerdán Varga Juditot is kihallgatták, azt azonban a főügyész nem árulta el, mit mondott a volt igazságügyi miniszter. Támadások érték őket, mondta Fürcht, de szerinte az ügyészség független. Polt Péter sem szorul mentegetésre, ő indítványozta Völner Pál, Boldog István és Simonka György mentelmi jogának felfüggesztésére is. Azzal kapcsolatban, hogy Rogánék kihúzattak részeket az iratokból, Fürcht azt mondta, az ügyészségnek lehetősége van segítséget kérni más szervezetektől, ezért több szervezetnél is vannak iratok.

„Vannak olyan részek a nyomozásban, amikor igen, hivatkozunk dolgokra, de nem tudunk kétséget kizáró módon bizonyítani a cselekményt, akkor ezek természetesen nem kerülnek be a vádiratba” – mondta Fürcht, aki szerint ez nem azt jelenti, hogy a a végül haszontalannak bizonyuló iratok eltűnnek a süllyesztőben. „Az ügyészségen nem kerülnek süllyesztőbe iratok. Önkényesen biztos nem” – mondta. Megismételte a keddi közleményt, miszerint minden irat megvan, a sorsuk ismert.

Fürcht nem szereti, amikor kiszivárognak a nyomozás részletei. Egy ilyen lehallgatási anyag szerinte sok olyan embert érint, aki nem közszereplő, valamint sok olyan beszélgetés van, amiben két ember arról beszél, hogy mit csinált egy harmadik.

A kimaradt részekről azt mondta, sok ügy le lett különítve az eljárásról, sok esetben nyomozás is indult. Egy meg nem nevezett kabinetfőnökről - feltehetően Nagy Ádámról, Rogán Antal kabinetfőnökéről - is beszélt: „Az, hogy valakinek kapcsolata van egy vádlottal, az bűncselekmény gyanúját nem jelenti”. Ahogy szerinte az sem automatikusan bűncselekmény, hogy Schadl naplóbejegyzésének megfelelően találtak pénzt Nagy Ádám kesztyűtartójában.

„Terhünkre rótták, hogy nem tudjuk, ki az a Tóni, Barbara és Ádám. De igen, tudjuk, hogy kik. Azok, akikről önök is tudnak” – mondta a főügyész. „Vizsgáltuk, semmilyen 25-10-20-30 éves üzletről nem találtunk nyomot”.

A 444 kérdésére, miszerint ha felmerült, hogy az ügyészség munkájába a kormány részéről beleszólhattak, akkor azt kinek kellene kivizsgálnia, Fürcht azt mondta, hogy a törvény szerint az ügyész ellen is ügyész nyomoz, de hogy ez a törvény jó-e, nem tiszte megítélni.