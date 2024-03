Nincs megállapodás, elmarad az előválasztás a Belvárosban

Kovács Alex Gábor, az ellenzéki Tiéd a Belváros frakció vezetője, valamint a DK-Momentum által támogatott Juhász Péter nem tudott megállapodni, így várhatóan mégsem lesz előválasztás Budapest V. kerületében április 4. és 7. között - írja az rtl.hu. Herényi Károly, a szervezésben szerepet vállaló Civil Választási Bizottság képviselője a lapnak azt mondta: hivatalosan még nem kaptak tájékoztatást arról, hogy nem lesz előválasztás, és még további tárgyalást is terveznek a közeljövőben.

Budapest V. kerülete az egyik erős fideszes bástya a fővárosban, 1990 óta összesen két olyan ciklus volt, amikor nem a Fidesz polgármestere vezette a kerületet (1990 és 1994 között az SZDSZ-es Mihályi Gábor, 2002 és 2006 közt pedig a szocialista Steiner Pál). 2006 és 2014 között Rogán Antal regnált, őt követte a jelenlegi polgármester, az immár második ciklusát töltő Szentgyörgyvölgyi Péter.

A kerületben már tavaly szeptemberben bejelentette indulását egy ellenzéki jelölt, méghozzá az a Kovács Alex Gábor, aki a kerületi ellenzék frakcióvezetője (és aki 2008-ban, még Rogán Antal vezetése alatt jutott kedvezményes áron önkormányzati ingatlanhoz). Kerpel-Fronius Gábor a Momentum színeiben októberben jelentkezett be, Juhász Péter pedig decemberben jelentette be, hogy (akkor még a Magyar Kétfarkú Kutyapárt támogatásával) elindul a kerületben. Kerpel-Fronius februárban lépett vissza Juhász javára, aki mögül viszont ezután az MKKP kihátrált, beállt viszont mögé Karácsony Gergely, a Momentum, a DK, a Párbeszéd, a Mindenki Magyarországa Néppárt, és még a Nép Pártján* is, amit egy elég vicces videóval tudattak.

* JAVÍTÁS: Eredetileg véletlenül a Mi Hazánkat írtam Jakab Péter pártja helyett, elnézést kérek mindenkitől a tévedésért.



Mivel a ZRI Závecz Research januári felmérése szerint a fideszes Szentgyörgyvölgyi Pétert a helyiek 37 százaléka támogatja, Kovács Alex Gábort 27 százalék, Juhász Pétert pedig 11 százalék, az akkor még versenyben lévő Kerpel-Froniusra pedig 9 százalék voksolt volna, értelemszerűnek tűnt, hogy egy előválasztással letisztázott helyzetben tudná csak megszorongatni az ellenzék a fideszes polgármestert (akiről legutóbb annak kapcsán írtunk, hogy arcképe ellepte az V. kerület ingyenes lapját).



A tárgyalások azonban elakadtak. Annak ellenére, hogy a felek már az időpontot is kinézték (április 4-7.), az rtl.hu információi szerint volt például olyan egyeztetés, amit végül meg sem tartottak.

Probléma volt az is, hogy a jelölteknek 4-5 millió forintot kellett volna fizetniük az előválasztásra fejlesztet szoftverért és egyéb költségekre, Kovács Alex Gábornak azonban (aki végül a Tiéd a Belváros egyesület színeiben indul) nincs állami támogatással rendelkező jelölőszervezete, ezért saját zsebből kéne állnia a költségeket. És Juhász Péter is szervezett gyűjtést a kiadások finanszírozására, bár a Momentum azt közölte az rtl.hu-val, hogy a párt jelöltjeinek nem kell majd fizetni (az viszont nem derült ki, hogy a párton kívüli Juhász Pétert saját jelöltjüknek tekintik-e).

Csakhogy legutóbb a momentumos Bedő Dávid már arról tájékoztatta a feleket:

nem biztos, hogy lehet használni a budafoki előválasztásra fejlesztett szoftvert az V. kerületben, az pedig végképp kérdéses, hogy mennyiért tudnák átalakítani. Az rtl.hu megkeresésére a Momentum nem válaszolt az üggyel kapcsolatban, a DK viszont igen:



„A XXII. kerületi előválasztást lebonyolító szoftver fejlesztését a két résztvevő párt megállapodása alapján a Momentum koordinálta, így minden ezzel kapcsolatos technikai kérdésre a Momentum tud választ adni. Az előválasztással kapcsolatban amennyiben a jelöltek szeretnének előválasztást, úgy mi is támogatjuk, az ügyet a jelölteknek kell eldöntenie” – írták.

A hírt egyébként Juhász Péter osztotta meg, aki Facebook-oldalára kitett videójában úgy fogalmaz:

„Januárban kezdtünk egyeztetni az előválasztásról. Azóta sem sikerült létrehozni. Egy hete vették fel a kapcsolatot a fejlesztőkkel, rendszer nincs, regisztrációs felület nincs, megállapodás nincs. Mondjuk az eddigi megállapodásokat sem tartották be még egyszer sem. Ez így bűzlik, mert ez a Fidesz érdeke.”



Juhász szerint az előválasztás elmaradása Kovács Alex Gábor hibája, amire Kovács is reagált, szintén a Facebookon. Ő azt írta: „A hazugság politikáját nem lehet egy másik hazugsággal lebontani", emellett jelezte, csapatával készen állnak az előválasztásra.