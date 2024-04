A madridi repülőtéren tartóztatták le Luis Rubialest, aki csütörtökön már bíróság elé is állhat

Letartóztatták Luis Rubialest, a spanyol labdarúgó-szövetség korábbi elnökét egy korrupció és pénzmosás gyanúja miatt indult nyomozás keretében. A spanyol rendőrség akkor vette őrizetbe Rubialest, amikor épp visszatért az országba a Dominikai Köztársaságból, ahol a hírek szerint egy olyan barátja társaságában volt, aki ellen szintén körözést adtak ki – írja a Sky News.

A BBC a RTVE spanyol közszolgálati csatornára hivatkozva úgy tudja, Rubiales csütörtökön állhat a bíróság elé. A gyanú szerint több millió dolláros jutalékot kapott a nyomozás központjában álló, Szaúd-Arábiával kötött szerződés tárgyalása során. Ennek értelmében a spanyol Szuperkupa új formátumban megrendezett négyes döntőjét az Öböl-országba vitték. Ez Rubiales és az egykori Barcelona-hátvéd Gerard Piqué közös bizinisze volt, így a katalán sztárnak is bőven van félnivalója, azzal együtt hogy eddig nincs hír arról, hogy ő is a nyomozás érintettje lenne, bár egyelőre nem ismert az összes érintett neve. Az Onda Cero úgy tudja, hogy az eredeti feljelentésben, ami alapján az egész nyomozás elindult, Piqué neve is szerepel.

photo_camera Főhet a feje a volt elnöknek Fotó: JOSE BRETON/NurPhoto via AFP

Az ügyészek két és fél év börtönt kérnek, miközben Rubiales tagadja, hogy jogsértést követett volna el.

A botrány két hete robbant ki igazán, amikor a spanyol rendőrség házkutatást tartott többek között a spanyol futballszövetség Madrid melletti székhelyén, illetve a szervezet volt elnöke, Luis Rubiales granadai lakásában, aki már a hírek szerint már ekkor is a Dominikai Köztársaságban volt, ezért még aznap elfogatóparancsot adtak ki ellene. Összesen egyébként 11 különböző ingatlant kutattak át a nyomozók.

Rubialesnek még szexuális zaklatás vádja miatt is bíróság elé kell állnia, mert szájon csókolta a spanyol női fociválogatott egyik játékosát a tavaly nyári vb-döntő után.