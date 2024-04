Hadházy szerint Magyar Péter most pont azzal támadja Baranyit, mint korábban Rogánék

„Ha a végén majd egyetlen egy elvhű ember marad a korrupt Fidesz uralmon kívül, akkor az Baranyi Krisztina lesz!” - Hadházy Ákos ezzel vette a védelmébe a ferencvárosi polgármestert, akit pár napja Magyar Péter vádolt meg kollaborálással.

Magyar Péternek az nem tetszett, hogy Baranyi Krisztina a Frisshírek Podcastban azt mondta, azért nem nézte meg Varga Judit frizbis interjúját, mert már előtte biztos volt abban, hogy valóban bántalmazás történt: „Engem arról, hogy ez egy súlyosan bántalmazó kapcsolat volt, nem Varga Judit győzött meg, hanem Magyar Péter maga. Azzal a Facebook-poszttal, amit a hvg-s cikk megjelenése előtt tett közzé. A szóhasználata, a hangvétele, minden tipikus példája volt annak, ami egy bántalmazó kapcsolatban történik. Az áldozathibáztatás, a mások hibáztatása, a mézásmázosság. Tankönyvi.” Baranyi arról is beszélt, hogy akik egyébként elfogadhatatlannak tartják a családon belüli erőszakot, most hazugságnak tartják Varga Judit nyilatkozatát, mert „mert a Messiás-jelöltnek ellentmond ”.

Az igazságügyi miniszter volt férje azzal igyekezett jelezni, hogy márpedig ő nem egy ilyen ember, hogy odakommentelt a Baranyi szavait szemléző cikk alá, és kollaborálással vádolta a ferencvárosi polgármestert. „Aha, értem. Baranyi pedig olyannyira ellenzéki, hogy a férje a Diákhitel Központ felügyelő bizottsági elnöke volt... és a vagyonminizster egyik jobbkeze.#egybrancs” - írta Magyar, aki 2019-től 2022 februárjáig a Diákhitel Központ vezérigazgatója volt, majd állami cégek felügyelő bizottságaiban működött tovább, innen pedig úgy akart kilépni a piacra, hogy Mészáros Lőrinc egyik cégével kezdett tárgyalni.

Hadházy Ákos megjegyezte, hogy Baranyi férjének pályafutása máshogy alakult, mint Magyaré, ugyanis, 2018 novemberétől 2020 júniusáig ült a felügyelő bizottságban: „Tudni kell viszont, hogy Baranyi Krisztina férje szerencsétlenségére más oldalról tapasztalhatta meg az élményt. Ő ugyanis mindig is közszolga volt, minisztériumi hivatalnok, köztisztviselői fizetéssel (és távolról sem a miniszter »csókos jobbkeze«). A közszolgálati hivatali karrierje nem tarthatott sokkal tovább annál, minthogy Baranyi meggyőző fölénnyel leváltotta Ferencváros fideszes vezetését. ” Megjegyezte, hogy Magyar pedig „pont akkor lett vezérigazgató, amikor a feleségéből minisztert csináltak”.

Emlékeztetett arra is, hogy 2020-ban a Pesti Srácok is ezzel támadta Baranyit és férjét, tehát „ha máshonnan nem, akkor innnen tudhatta mindenki, hogy egyszerű rogáni propaganda fogás, most mégis megpróbálják leleplezésként tálalni. ”.

A független képviselő szerint Magyarnak az lehet a mentsége arra, hogy „így reagál a kritikára és az elmúlt napokban többször igaztalanul és durván vádolt meg független újságírókat, politikai elemzőt és Baranyi Krisztinát is”, hogy nem készült politikusnak. Szerinte Magyar azért vádolta kollaborálással Baranyit, „mert az neki nem tetsző véleményt mert megfogalmazni róla”.