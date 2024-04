A Momentum elnöke a kormány elhibázott gazdaságpolitikáját látta meg a háztetőkről dobált ezresekben

Szombaton két nagyon furcsa tömeg alakult ki a pesti belvárosban. Az egyiket egy telefoktokokat gyártó magyar cég reklámarca hozta össze. Ők azt találták ki reklámfogásként, hogy ezreseket osztogatnak szét. Felhívásukra több százan gyűltek össze az Operánál, vonultak az Andrássyn egészen a Deákig. Ezt videóban is megmutatták kollégáink:

De nem ez volt az egyetlen rendezvény szombat délután Budapesten. A Szijjártó Péter és Magyar Péter által is látogatott Balázs Kicks cipőboltban droppolt ugyanis a 2okos Twitch streamer páros legújabb pólója, amit úgy jelentettek be, hogy pár napja eljátszották, ahogy élő adásban elrabolják őket. Az átverés megtette a hatását, több száz ember állt sorba az üzlet előtt, az úttesten is.

A 30 alatti fiatalok most ezen pörögnek, így nem csoda, hogy az őket is megszólítani szándékozó Momentum elnöke is véleményt nyilvánított az ügyben. „Néhány lelketlen és felelőtlen TikTok-vállalkozó pénzszórást rendezett Budapest központjában. 2 millió forintot szórtak szét ezerforintosokban” – kezdi Donáth Anna a Facebookon.

„A képeket, a tumultust, az egymást lökdöső tinédzsereket elnézve csak a szerencsének köszönhető, hogy nem történt tragédia. Nem tudom, hogy hol volt a rendőrség, de az jellemző, hogy amikor jogellenesen felállított kordont kell védeni békésen tiltakozó diákokkal szemben, akkor a karhatalom nagy létszámban jelenik meg és durva erőszakkal reagál. Amikor gyerekek testi épségét kellene megvédeni, elszabadult, felelőtlen, gátlástalan TikTok-influenszereket megfékezni, akkor sehol sincsenek.”



Itt viszont nem áll meg Donáth és levonja a végső következtetést is: „Távolabbról nézve még mindent elmond a kormány gazdaságpolitikájáról, hogy fél kiló eper áráért ma sok ezer fiatal megy utcára. Ezt szánja a Fidesz Magyarország jövőjének.”