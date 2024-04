Ezresekért taposták egymást gyerekek a Deák téren, miközben influenszerek 2 millió forintot szórtak szét köztük

Szokatlan reklámfogásnak lehettek szemtanúi azok, akik szombat délután az Andrássy út és a Deák tér környékén sétálgattak. A telefoktokokat gyártó magyar cég, a Mobilfox háza táján alakult ki kisebb turbulencia, miután állítólag kirúgták a reklámarcukat, a „Szia, te Mobilfox member vagy?” videókból ismert Szépréthy Rolandot.

photo_camera Szépréthy Roland Fotó: Kristóf Balázs/444

Roland ezután állítólag ellopta a cég TikTok csatornáját, és részesedést követelt a cégből az alapító Diller Kevintől - vagy 25 százalék tulajdonrészt vagy 100 millió forintot, mivel azt gondolta, hogy az ő social médiás tevékenysége nagyban hozzájárult a Mobilfox sikeréhez. Tegnap délután pedig azt ígérte, ha ez megvalósul, 2 millió forintot szór le a cég irodájának tetejéről.

photo_camera Diller Kevin Fotó: Kristóf Balázs/444

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

Nem is kellett több a hétvégén unatkozó tizenéveseknek, hatalmas tömeg gyűlt össze a cég Dalszínház utcai telephelye előtt a lepattanó forintokra várva. Kisebb-nagyobb tömegjelenetek játszódtak le, amikor valóban elkezdtek potyogni az ezresek, a szerencsések akár több ezer forinttal is gazdagodhattak. Ezután jött ki az épületből Mobilfox Roli és Kevin fél tucat biztonsági ember gyűrűjében, akik elkísérték őket a Deák térre, miközben továbbra is lelkesen osztogatták az ezreseket. A közös fellépésből arra engedünk következtetni, hogy vagy megvalósult a tulajdonrész-szerzés, vagy talán nem is volt soha balhé, és mindannyian egy túl erősre sikerült vicc részesei lehettünk.

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

A Deákon teljesen megtelt a templom előtti tér zsebpénzre vágyó fiatalokkal. A biztonságosnak semmiképp nem nevezhető tömegnyomorban kapkodtak a gyerekek az ezresek után, de gyorsan felhagytak a pénz dobálásával, miután egy lány rosszul lett. Ekkor a kidobók lökdösődéssel csináltak egy kis teret, majd később újabb százezreket szórtak szét az influenszerek a tér közepe felé haladva, hasonló káosz közepette.

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

Ezután újabb vonulás kezdődött a cég irodájához, ahol kiszórták a maradék lóvét. A veszélyes médiahekkben információink szerint senki nem sérült meg súlyosan, bár a mentőket riasztották, miután a szomszédos építkezésre többen bemásztak pénz után kutatva. Állítólag valaki leesett, de a rendőrök nem találtak senkit a helyszínen.

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

Hasonló jelenetek játszódtak le tavaly New Yorkban is, ahol egy influenszer konzolokat és más kütyüket akart osztogatni egy kamionból, ott több embert, köztük a szervezőt is előállította a rendőrség.

De nem ez volt az egyetlen rendezvény szombat délután Budapesten sem, ami blokkolta a Károly körút forgalmát. A Szijjártó Péter és Magyar Péter által is látogatott Balázs Kicks cipőboltban droppolt ugyanis a 2okos Twitch streamer páros legújabb pólója, amit úgy jelentettek be, hogy pár napja eljátszották, ahogy élő adásban elrabolják őket. Az átverés megtette a hatását, több száz ember állt sorba az üzlet előtt, az úttesten is.