Nagy Márton: A kormány türelme kezd elfogyni a magas benzinár miatt

Ha beindulnak a beruházások, mint a CATL vagy a BMW, és ezek teljes kapacitáson fognak termelni, akkor a 4 százalékos növekedés nagyon könnyen elérhető, de ehhez kell az exportpiacaink és Németország gyógyulása is. Erről beszélt Nagy Márton a Világgazdaságnak, miután Kiskunhalason az ország első roma vállalkozásfejlesztési központját adta át.

A nemzetgazdasági miniszter – aki a múlt héten a drága benzin miatt régiós ár-összehasonlító oldallal fenyegette meg a kereskedőket – most azt mondta:

„A kormány türelme kezd elfogyni, ez látszik az elmúlt napok történésein is. Figyelmeztettük a MÁSZ-t és a MOL-t is, hogy azt a megállapodást, amely értelmében a hazai üzemanyagáraknak a régiós középmezőnyben kell lenniük, tartsa be, ugyanis időközben az árak elcsúsztak. Véleményünk szerint 7-9 százalékkal vannak följebb a hazai üzemanyagárak, mint a régiós átlag. De annak érdekében, hogy ne legyen vita arról, hogy pontosan mi is a régiós átlag, a KSH-t bíztuk meg mint független, objektív szervezetet, hogy alakítsa ki ennek módszertanát. Jövő hét péntektől fogja publikálni a szomszédos országok üzemanyagárait, és az átlagokat, utána tud a kormány dönteni, hogy beavatkozik-e vagy sem az üzemanyagpiacon.”

photo_camera Nagy Márton előadása 2022. szeptember 30-án. Fotó: Németh Dániel/444

Nagy Márton egy hete behívatta a MOL vezetőit a magas üzemanyagárak miatt, mondván, nem ilyen árakról volt szó a korábbi megállapodásban.