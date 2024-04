Két Chelsea-játékos 4-0-s vezetésnél veszett össze, ki rúgja a 11-est

Hogy miért szeretek az Evertonnak szurkolni? Mert minket le lehet győzni, de nem lehet agyonverni, megalázni, sárba tiporni, mi az utolsó pillanatig küzdünk, soha nem adjuk fel.

Ezt gondoltam hétfő este fél 10-ig, amikor a Manchester Cityt a nyáron akaratán kívül elhagyó Cole Palmer a Chelsea harmadik gólját lőtte be Pickfordnak. Ezzel lett 3-0 29 perc alatt.

A 64. percben már 4-0-ra ment a Chelsea, amikor 11-est kaptak. Egyértelmű volt, hogy Palmernek kell rúgnia. (És nem csak azért, mert benne van a Premier League Fantasy csapatomban. Végül 26 pontot hozott, amúgy Pickford is benne van.) A bajnokság góllövőlistáján ekkor 19 góllal állt a második helyen, egy góllal lemaradva volt csapattársától, Erling Haalandtól.

Az előző szezonban Haaland 36 góllal lett gólkirály, ember nem gondolta akkor, hogy addig, amíg a Premier League-ben játszik, bárkinek is esélye lesz megelőzni őt a góllövőlistán. Pláne nem a 21 éves Palmernek, aki a nyáron a több játéklehetőség reményében csak kölcsönbe akart elszerződni a Citytől, a klub azonban azt mondta: kölcsönbe nem mehetsz, maradsz vagy eladunk.

Szóval 4-0-nál 11-es, és ekkor jött az angol Noni Madueke és a szenegáli Nicolas Jackson magánszáma. Egymással kezdtek el veszekedni azon, hogy ki lője a 11-est. Egyiknek három, másiknak tíz gólja van. Végül Gallaghernek kellett elrángatni onnan kettejüket, hogy Palmer elvégezhesse a büntetőt.

this is fucking embarrassing from both Noni Madueke and Nico Jackson https://t.co/gcI8JGsh82 pic.twitter.com/XLKKp7XWbG — harry k. (@HarryKayNeezy) April 15, 2024

Madueke és Jackson minősíthetetlen viselkedése miatt Mauricio Pochettinónak, a Chelsea menedzserének se volt felhőtlen az öröme a 6-0 után, pedig vacak szezont futnak, igazán ráfért volna a boldogság. Azt mondta, hogy a kijelölt tizenegyes lövő Palmer volt, a két játékos viselkedése pedig szégyent hozott a klubra. Meg is mondta nekik az öltözőben: ez az utolsó alkalom, hogy eltűri ezt a viselkedést, még egy ilyen eset, és ki lesznek rúgva. Még akkor is, ha gyerekeknek tartja a két 22 éves játékost, akiknek még sokat kell tanulniuk.

Palmer végül belőtte a büntetőt, de álljon itt egy másik tizenegyes ugyancsak hétfő estéről. Az Osasuna fogadta a Valenciát. A 18. perctől a vendégek vezettek, már úgy tűnt, meg is nyerik a meccset, amikor az Osasuna 11-eshez jutott. Itt nem volt kérdéses, hogy a horvát Ante Budimir lövi, ráadásul az ellene elkövetett szabálytalanságot fújták be. Pályafutása alatt tizenhét gólt szerzett büntetőből, csak kétszer hibázott, utoljára majdnem tíz éve. És most. Jó hír, hogy legalább nem esett el.