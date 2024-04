Súlyos mulasztásokat tárt fel a bicskei gyermekotthonban történteket vizsgáló fővárosi eseti bizottság

Elfogadta a bicskei gyerekmolesztálási ügyet és körülményeit vizsgáló jelentést csütörtökön az a fővárosi eseti bizottság, amit Kiss László óbudai polgármester állított fel a kegyelmi ügy kirobbanásának hatására. A súlyos mulasztásokat feltáró vizsgálat záróülésén három városvezetői koalícióhoz tartozó bizottsági tag szavazott - koalíciós többséggel -,

a Fidesz képviselői és a tizenegy behívott személy - köztük Áder János testvére, a főváros Gyermekvédelmi Főosztályának egykori vezetője, Pölöskei Gáborné; Tarlós István egykori főpolgármester; és akkori ifjúsági ügyekkel foglalkozó helyettese, Csomós Miklós - nem jelentek meg. Az ülésen így az óbudai polgármesteren kívül Kispest ellenzéki polgármestere, Gajda Péter, a terézvárosi momentumos Soproni Tamás vett részt, a fideszes Dódity Gabriella és Wintermantel Zsolt nem.

Kiss szerint a vizsgálat során bebizonyosodott, hogy súlyos felelősség terheli a 2013-ig fenntartó fővárosi önkormányzatot, majd a korábban Balog Zoltán minisztériuma alá tartozó állami fenntartót is abban, hogy semmilyen érdemi következménye nem lett a bicskei gyerekotthonban történtek 2011-es bejelentésének. Bár Tarlós István akkori főpolgármester nem kívánt megjelenni az ülésen, levélben válaszolt a bizottság kérdéseire: elmondása szerint a főpolgármesteri átadás-átvétel kapcsán nem kapott külön információkat az intézményről, de megítélése szerint ez nem felróható Demszky Gábornak - abban viszont lehet felelőssége, hogy az igazgatót készen kapták.

Tarlós és a népszerű kormánypárti narratíva szerint az igazgatót „Demszkyék” nevezték ki és tartották hivatalban, ez azonban nem igaz: Vásárhelyi János ugyanis 1990. szeptember elsejétől állt közalkalmazotti jogviszonyban a gyerekotthonnal, Demszky Gábort pedig csak ez év október 31-én választották Budapest főpolgármesterévé. Tarlós 2010 és 2019 között vezette a fővárost. A bicskei intézmény 2013-ig a főváros, azóta állami fenntartás alá tartozik.

photo_camera Kiss László felszólal a Fővárosi Közgyűlésen, 2024. március 27-én. Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

A jelentés szerint az intézmény nem rendelkezett saját gyermekvédelmi irányelvvel és jelzőrendszerrel, és nem igazolható, hogy az otthon dolgozói bármilyen képzést kaptak volna arról, hogyan vegyenek észre és kezeljenek egy esetleges szexuális visszaélést. Ez a bejelentések után sem változott: a minisztérium is csak 2017-ben készített erről szóló irányelvet. Arról sincs információ vagy bizonyíték, hogy a bejelentést tevő gyerekek kaptak-e bármilyen mentális segítséget.

A fideszes Wintermantel, aki egyben az eseti bizottság alelnöke is volt, a Telexnek azt mondta: a bizottság négy ülése alatt számára az derült ki, hogy a testület „tökéletesen alkalmatlan” arra, hogy egy ilyen ügyben érdemi megállapítást tegyen. A vizsgálat során korábbi dolgozók és vezetők véleményét, tapasztalatait ismerték meg levelezések és meghallgatások alapján - ez azonban szerinte érdemben nem vitte előrébb a fővárost abban, hogy elkerülhetők legyenek a hasonló esetek,

és túlzottan „szubjektív” is. A bizottságnak írásban válaszolt Bagdy Gábor volt főpolgármester-helyettes is, aki Vásárhelyi János, a bicskei intézmény gyerekmolesztálásért elítélt egykori igazgatójának kitüntetését terjesztette elő. Állítása szerint ő személyesen nem ismerte az igazgatót, szakmai körökből ajánlották neki, a díj átadása kapcsán érzett személyes felelőssége pedig „rossz érzésekkel” tölti el. A bizottság szerint amennyiben valaki személyesen aláírt ajánlást tesz, és díjaz egy olyan személyt, akit nem is ismer, az még inkább felveti Bagdy felelősségét.

A bizottság a vizsgálattal kapcsolatban három javaslatot fogadott el:

A fővárosi önkormányzat az erőszakos és szexuális cselekmények áldozatai számára hozzon létre bejelentő felületet, ami automatikusan jelez az illetékes hatóságok felé, segíti a bejelentőt, és egyértelmű információt nyújt a jelzőrendszer működéséről és a jelzőrendszeri tagok kötelezettségeiről.

Konzultációs fórumok létrehozása a pedofil és szexuális bűncselekmények áldozatainak segítésére, és a hozzátartozók tájékoztatására szakmai szervezetek bevonásával.

A fővárosi önkormányzat szervezzen akkreditált képzéseket, tanácsadásokat, konferenciákat a bűnmegelőzés és az áldozatsegítés témakörében, állami és önkormányzati szervek és szexuális zaklatás ellen küzdő civilek számára.

A bizottság nem talált arra vonatkozó információt, hogy 2011 előtt érkezett-e bármilyen panasz a bicskei intézményről, sőt, néhány esetben kiemelten jó véleményekkel találkoztak. 2008-ban ugyan volt egy jelentés, de az érintett gyerek végül nem vállalta a vallomását, majd 2010-ből érkezett egy másik panasz, amit az intézmény állítólag vitatott. Kiss szerint Balog Zoltán egykori humánerőforrás-miniszter sem tett érdemben semmit azért, hogy jobban szabályozott legyen a gyerekvédelem az otthonokban - ugyanakkor egy állománygyűlésen megdicsérte a bicskei intézmény dolgozóit, hogy milyen jól végezték a munkájukat.

A bicskei gyerekmolesztáló igazgató ügye azután került elő újra, hogy bűnrészesként jogerősen elítélt helyettese, Kónya Endre kegyelmet kapott Novák Katalin köztársasági elnöktől. A botrány hatására lemondásra kényszerült Novák és Varga Judit volt igazságügyi miniszter is. Az ügy miatt Balog Zoltán lemondott a Magyar Református Egyház zsinati elnöki pozíciójáról, de püspöki székét egyelőre megtartotta a Dunamelléki Egyházkerületben.

(Telex, Blikk)