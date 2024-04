Tüntetnek a Kanári-szigetek „fenntarthatatlan” turisztikai modell ellen

Ezrek tiltakoznak a Kanári-szigetek „fenntarthatatlan” turisztikai modellje ellen, a helyiek szerint a szigetcsoport elavult ipara megfizethetetlenné tette az életet, és környezeti vészhelyzeteket idézett elő.

Több ezren csatlakoztak a Kanári-szigeteken zajló tüntetésekhez, hogy a spanyol szigetcsoport turisztikai iparának sürgős újragondolását és a turisták számának befagyasztását követeljék, azzal érvelve, hogy a jelenlegi, évtizedes modell megfizethetetlenné és környezeti szempontból fenntarthatatlanná tette a helyi lakosság életét.

photo_camera Napozók a Kanári-szigeteken, egy nappal a strandok újranyitása után, 2020. május 25-én. Fotó: Desiree Martin/AFP

A tüntetéseket – amik az A Kanári-szigeteknek van határa jelszó alatt zajlanak – olyan környezetvédelmi csoportok támogatják, mint a Greenpeace, a WWF, az Ecologists in Action, a Friends of the Earth és a SEO/Birdlife.

„Elértük azt a pontot, ahol az erőforrások felhasználása és a lakosság jóléte közötti egyensúly megbomlott, különösen az elmúlt évben” – mondta Víctor Martín, az A Kanári-szigeteknek elege van nevű kollektíva szóvivője, aki segít koordinálni a tüntetéseket a nyolc szigeten.

A Kanári-szigeteknek elege van 11 tagja már egy hete éhségsztrájkol, hogy tiltakozzon a Tenerife déli részén tervezett két nagy luxusberuházás ellen, amit „illegálisnak” és teljesen szükségtelennek neveznek.

Tavaly 13,9 millióan látogattak el a 2,2 millió lakosú szigetekre. Bár az idegenforgalom a szigetcsoport GDP-jének kb. 35 száazlékát adja (csak 2022-ben 16,9 milliárd eurót hozott), a helyiek szerint az ágazat megterheli a természeti erőforrásokat, és kiszorítja őket a bérleti piacról.

A spanyol nemzeti statisztikai intézet adatai szerint a Kanári-szigeteken élők 33,8 százalékát fenyegeti a szegénység vagy a társadalmi kirekesztés veszélye, ami Andalúzia kivételével a legmagasabb arány minden régióban. (Guardian)