Bíróság elé állhat az ausztrál gombás gyilkos

Horrorisztikus gombaebéd híre sokkolta tavaly nyáron Ausztráliát: a Melbourne-től 135 kilométerre fekvő hatezres kisváros, Leongatha közkedvelt családjának tagjai egy szombati napon ebédre gyűltek össze a 45 éves Erin Patterson házában. A vendégek a nő volt férjének szülei, illeti az exanyós nővére és annak férje, a helyi baptista lelkipásztor voltak. Az ebéd remek hangulatban zajlott, de pár órán belül a négy vendég rosszullétre panaszkodott, ami annyira komolynak bizonyult, hogy mindannyian kórházi kezelésre szorultak, utóbb hárman - az anyós, az após és az anyós testvére - el is hunytak.

Az ebéd egyik legfőbb rejtélye az volt, hogy sem a házigazdának, Erin Pattersonnak, sem a gyerekeinek nem esett baja.

És bár a nő akkor azt nyilatkozta a sajtónak, hogy „nem csinált semmit”, később az is kiderült, hogy a családi ebédre az exférj, Simon Patterson is hivatalos volt, de ő az utolsó pillanatban lemondta a részvételt.

Simon Patterson még együtt élt a feleségével, amikor 2022 májusában otthon összeesett, és majdnem meghalt titokzatos eredetű gyomorpanaszok miatt. 16 napig tartották mesterséges kómában, megoperálták, három hetet töltött az intenzíven, de túlélte. Ezután vált el, majd költözött vissza a szüleihez.

Talán ezek után nem meglepő, hogy bár a rendőrség a kihallgatása után elengedte Erin Pattersont, de továbbra is potenciális gyanúsítottként tekintettek rá, és a nyomozás idejére gondozásba vették a két gyerekét.

Erin Pattersont tavaly novemberben vádolták meg háromrendbeli gyilkossággal és ötrendbeli gyilkossági kísérlettel, ez utóbbi úgy jött össze, hogy beleszámolták az ebéden ugyan megmérgezett, de szerencsésen megmenekült lelkipásztort és a volt férjet, aki nem ment el a vendégségbe, illetve hozzácsaptak még három olyan esetet is, amikor 2021-ben és 2022-ben a vád szerint Erin megpróbálta megölni addigra elhidegült hitvesét, Simont.



Hogy pontosan mikor kezdődik Erin Patterson tárgyalásának érdemi része, azt egyelőre nem tudni, a Guardian beszámolója szerint ugyanis egyelőre arról folyik a vita, hogy melyik bíróságon tárgyalják a ügyet.

A hétfői, rövid meghallgatáson is főként erről vitatkozott a bíró az ügyvédekkel: Patterson ugyanis azt szeretné, ha otthonához közeli bíróságon tárgyalnák az ügyét, a bíró viszont azt javasolta, hogy a gyorsabb eljárás érdekében helyezzék azt át Melbournbe, vagy kérvényezzék a legfelsőbb bíróságon keresztüli gyorsított eljárást. Ezt Patterson ügyvédje nem fogadta el, és továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy a tárgyalás helyszíne a Leongathához közeli Morwellben legyen még akkor is, ha emiatt ügyfelének várhatóan 15 hónapot kell előzetes letartóztatásban töltenie.



Pattersont egyelőre nem hallgatták meg, a rövid meghallgatáson a beszámolók szerint figyelt és jegyzetelt. Előzetesen a rendőrségnek azt vallotta: nem akart ártani vendégeinek.