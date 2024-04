Nem pártelköteleződésből fogadta el Baranyi Krisztina a Kutyapárt felkérését a fővárosi listára

Nem pártelköteleződésből fogadta el Baranyi Krisztina a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP) felkérését, hogy vezesse a párt fővárosi listáját, erről beszélt Baranyi az ATV Egyenes beszéd című műsorában.

Baranyi elmondása szerint a Kutyapárt és a Momentum mellett egy harmadik párt is megkereste, két listavezetői és egy, a lista második helyére szóló felkérést is kapott, de mivel csak egy választhatott, így tudta, „bárhogy is dönt, a másik kettőt megbántja”. A harmadik felkérőt nem nevezte meg, mert erre nem kapott felhatalmazást.

Döntésében a mellette alpolgármesterként dolgozó Döme Zsuzsanna MKKP-társelnök elhivatottsága és munkaszeretete győzte meg. Szoros, remek munkakapcsolatot írt le Dömével, akivel hasonlóan gondolkodnak, hasonló a munkamódszerük, rengeteg munkát levett a válláról, ez döntött végül. Ugyanakkor hozzátette, hogy Ferencváros polgármestereként szeretne dolgozni a közgyűlésben, nem pártelköteleződésről van szó. (via Telex)