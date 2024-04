Egy hónapon belül másodszor kellett kiterelni a dolgozókat az SK komáromi akkugyárából

Még kedden több dolgozó is rosszul lett az SK On Hungary Kft. komáromi akkugyárában, az SK Battery Manufacturing üzemében. Az Országos Mentőszolgálat a Telexnek megerősítette, hogy a helyszínre először egy baleset miatt, órákkal később pedig enyhe rosszullét miatt hívtak mentőket.

photo_camera Az SK komáromi akkugyára Fotó: Google Street View

A katasztrófavédelem szerdán adott ki közleményt az esetről, ebben azt írták: egy kedd délelőtti bejelentés szerint „egy komáromi üzemben baleset történt, emiatt több mint száz dolgozó hagyta el az üzem területét”. A katasztrófavédelem mobil laborja méréseket végzett az üzem területén, de határérték feletti veszélyes anyagot sehol nem mutattak ki (pdf-ben itt a mérési jegyzőkönyv).

A gyárban nem ez az első, de még csak nem is a második ilyen eset. Az üzemben 2022 januárjában hidrogén-cianid és ammónia szivárgott, ami miatt több dolgozó rosszul lett. Egy másik esetben 29 dolgozó volt kitéve nagy mennyiségben vagy hosszú ideig rákkeltő anyagoknak. Idén március 31-én üzemzavar miatt szúrós szag terjedt és több dolgozó fejfájásra panaszkodott az SK komáromi akkumulátorgyárában, ezért a dolgozók egy részét akkor is kiterelték az üzemből. A katasztrófavédelem ebben a legutóbbi esetben is mindent rendben talált.

Cikkünk megjelenése után kaptuk meg az SK On tájékoztatását az esetről. A cég az alábbiakat közölte:

„Április 23-án délelőtt 10 órakor a komáromi üzemben az összeszerelési folyamat során kis mennyiségű anyag fröccsent az egyik munkavállalóra, aki a csöveken dolgozott. Ekkor a dolgozó teljes arcmaszkot viselt, azonban az anyag minimálisan érintkezett a nyak területével”. A dolgozót az orvosi szobában kivizsgálták, mindent rendben találtak, de további vizsgálatokra kórházba szállították. Ott szintén nem találtak nála problémát, így még aznap hazatérhetett.

„Ezzel egyidejűleg az esetet jelentettük az illetékes hatóságoknak, akik azonnal helyszíni ellenőrzést végeztek. A területen dolgozó összes munkavállalót elővigyázatosságból evakuálták a telephelyen kívülre.” Miután a hatóságok nem tapasztaltak rendellenességet, a munka az ellenőrzés lezárultával folytatódhatott, írja a cég közleménye.