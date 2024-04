Nem mutattak ki határérték feletti veszélyes anyagot az SK komáromi akkugyárában

Vasárnap szúrós szag miatt terelték ki a dolgozókat az SK komáromi akkugyárából, több dolgozó fejfájásra panaszkodott, pár dolgozót mentők vittek el. A Kiálltunk Ácsért civil szervezet szerint vasárnap a gyár körül szúrós szagú volt a levegő, irritálta a szemet és a torkot is.

Az SK On sajtóközleményében megerősítette, hogy március 31-én „az SK ON nyolc alkalmazottját kórházba szállították, miután munka közben fejfájásra panaszkodtak”, de „a kórházi vizsgálat után - miután semmi szokatlan tünetet nem mutattak - mind a nyolc alkalmazottat hazaküldték”.

Azt is közölték, hogy a katasztrófavédelem és a rendőrség is „mobil laboros méréseket végzett„ aznap az SK On telephelyén, az eredmények pedig „egyértelműen megerősítették, hogy határérték feletti veszélyes anyag nem volt kimutatható”.

A sajtóközlemény szerint „az illetékes hatóságok laboreredményétől függetlenül” belső vizsgálatot rendeltek el „a probléma azonosításának felderítésére”, illetve közölték, hogy „a megelőzés érdekében további intézkedéseket” hajtanak végre, de hogy ezek milyen intézkedések, azt nem részletezték.

photo_camera Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Csej Dzse Von, az SK Battery elnök-vezérigazgatója kezet fog a dél-koreai SK Innovation vállalat első európai gyárának ünnepélyes alapkőletételén a komáromi ipari parkban 2018. március 8-án

Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

Hétfői cikkünkben azt írtuk, hogy az SK komáromi gyárában 2022 januárjában hidrogén-cianid és ammónia szivárgott, ami miatt több dolgozó rosszul lett, egy másik esetben 29 dolgozó volt kitéve nagy mennyiségben vagy hosszú ideig rákkeltő anyagoknak. Az SK mostani közleményében helyesbítést kért a 2022 januárjában történtekkel kapcsolatban, mint írják, „az az állítás, hogy »Veszélyes anyagok szivárogtak ki a külvilágba, és 29 munkavállaló rákkeltő anyagoknak volt kitéve 2022 januárjában« a valóságnak nem megfelelő tényállás”.

Közleményük szerint 2022 januárjában a tűzoltóság arra jutott, hogy nem külső szivárgásról van szó, mivel a munkahelyen belüli és kívüli mérések eredményei a szabványos értékek alatt maradtak. És ahogy most, úgy egy orvosi vizsgálat után akkor is haza küldék „további panasz hiányában” azt a 21 dolgozót, aki fejfájásos tünetekre panaszkodott