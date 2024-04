Nagyértékű XII. kerületi ingatlant játszott át a kormány a református egyháznak

A Református Egyháznak adott az állam egy közel huszonötezer négyzetméteres területet a főváros XII. kerületében, egyúttal módosítva a terület építési szabályzatait is, írja a Kétfarkú Kutya Párt kerületi alszervezete. Kocsis Máté és Gulyás Gergely egy tavaly februári salátatörvényben vitte át az országgyűlésen, hogy az érintett területet átadják az egyháznak „hitéleti, oktatási, felsőoktatási célok elősegítése” címen.

A Kútvölgyi út, a Virányos út és a Szilágyi Erzsébet fasor közötti területen egy félbehagyott lakópark található, korábban a Honvédelmi Minisztériumhoz tartozott.

A református egyházon belüli elégedetlenségről, Balog Zoltán hatalomtechnikai játszmáiról, az állam és az egyház megengedhetetlenül közel kerüléséről, a reformátusok anyagi függőségéről itt írtunk.

Az átjátszást biztosító, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokról szóló kormányrendelet újdonságai szerint a beépíthetőséget 10 százalékról 20 százalékra, a megengedett épületmagasságot 7,5 méterről 12 méterre növelték; a kötelezően kialakítandó zöldfelület minimális értékét 75 százalékról 50 százalékra csökkentették. Településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, az erről szóló tájékoztatás és szakmai konzultáció nem kötelező; közterület alakítási terv készítésének és alkalmazásának nincs helye; a határidők rövidültek. A rendelet immár engedélyezi lakóépületek elhelyezését is.

Az MKKP szerint mivel a nemzeti vagyonról szóló törvény értelmében az állam által ingyenesen átadott ingatlant tizenöt évig nem idegeníthetik el, de ez alól az utóbbi években számtalan felmentést adott a XII. kerületben is, az egyház terve akár az ingatlan eladása is lehet: a jelenleg kedvező zöldterületi és beépíthetőségi mutatókkal bíró területet az egyház tizenöt éven belül, de ha úgy tetszik, akár hamarabb is átadhatja egy beruházónak jó áron.

Steinbach József új zsinati lelkészi elnök szerdai székfoglaló beszédében üzent azoknak, akik felrótták a református egyháznak a hallgatást a kegyelmi botrány kirobbanása után, és akik azzal vádolták, hogy a reformátusok a Fidesz kormányzása és Balog Zoltán minisztersége alatt a korábbinál jóval több pénzt kaptak óvodákra, iskolákra, idősotthonokra, de akár fizetésekre is. „Hálát adunk tehát az elmúlt három és fél év lelkiségért, igére figyelő és imádkozó kegyességéért. Hálát adunk azért az egységért, amit ebben az időszakban a Zsinati Elnökségi Tanácsban megéltünk. Mindent és mindenkit megmozgató folyamatok indultak el” - mondta többek közt.

Címlapon: Google Maps/MKKP