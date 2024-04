Gloviczki Zoltán: 2013-ban a pedagógusok béremelése már a „zéró pontnál megbukott”, most is hasonló lehet a helyzet

Interjút adott a Telexnek Gloviczki Zoltán, egykori oktatásért felelős helyettes államtitkár, az Oktatási Hivatal volt vezetője, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola jelenlegi rektora.

A beszélgetésben Gloviczki elismerte, hogy a pedagógusok béremelése, amelyet a 2010-es évek elején Hoffmann Rózsa neve alatt jelentettek be az életpályamodellhez kapcsolódóan, már a 2013-as „zéró pontnál megbukott” azzal, hogy a mindenkori garantált minimálbérhez volt rögzítve. A mostani béremeléssel kapcsolatban a volt államtitkár szerint félő, hogy hasonló helyzet áll majd elő, mert „egy rögzített fizetés előbb-utóbb problémássá válik.”



Gloviczki szerint „[h]a azt túlélte a magyar oktatás, ami az elmúlt két-három évben történt, akkor nem tud összeomlani”, ám „[m]indenképpen meg kell újulnia, mert így működésképtelen.”

A volt államtitkár szerint működésképtelen elképzelés, „hiperreakció” volt a központosítás akkori formája is, amelyben a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ alá rendelték az iskolákat, amire egyébként ő is, és Hoffmann Rózsa is átmeneti állapotként tekintettek.

photo_camera Gloviczki Zoltán a Pont Ott Partyn 2019-ben Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Államtitkári munkájának értékelésekor úgy fogalmazott:

„Végül azért hagytam el a pozíciómat, mert úgy éreztem, hogy a szakpolitikák helyett az általános politikai elvárások érvényesültek. Függetlenül attól, hogy egyébként egyetértek-e ezekkel az elvárásokkal, vagy sem.