Pár nap után összetörték a G-Mercis turul szobrát Ferencvárosban

Pénteken tette közzé Facebook-oldalán a ferencvárosi polgármester, hogy idén a Turul-G elnevezésű szobor nyerte a kerület Public art pályázatát. „A mondabeli Turul elragad egy G-osztályú Mercedes terepjárót. A Mercedes G-osztály manapság az orosz maffiához és a világ gazdagjaihoz, oligarcháihoz kötődik” – írta akkor Baranyi Krisztina.

Hétfő reggel pedig már arról számolt be, hogy a szobrot összetörték (ahogyan néhány évet a szintén Ferencvárosban felállított BLM-szobrot is). „ Őszintén bíztam abban, hogy most nem azoknak lesz igazuk, akik azt mondták, úgyis jönnek a nácik és tönkreteszik egy művész munkáját… Nekik lett igazuk” – olvasható a hétfői posztjában.

A tájékoztatása szerint a Ferenc téren felállított szobrot „ma éjjel” – minden bizonnyal a vasárnapról hétfőre virradó éjszakára gondolt – egy hatfős társaság rombolta le. Egy térfigyelő kamera felvette az esetet, „használható képeket készített, amit a rendőrség lefoglalt és elvitt a nyomozás miatt”, közölte a polgármester.

A Horváth Csaba által készített szobor ilyen volt pénteken és ilyen lett hétfő reggelre:

photo_camera A még nem összetört Turul-G szobor