Neonácik törték össze a ferencvárosi Black Lives Matter szobrot

Péntek reggel a Légió Hungária nevű fajvédő, neonáci szervezet három tagja jelent meg a ferencvárosi Ferenc téren, és összetörték azt az apró szobrot, amit csütörtökön állítottak fel a téren, és ami az amerikai Szabadság-szobor szivárványszintű mása volt, a Black Lives Matter mozgalom melletti kiállásként.

Fotó: 444

Az esetről egy videót is megosztottak Facebook-oldalukon. A Légió Hungária tagjai támadták meg 2019-ben az Auróra nevű helyet is, akkor részletesebben is írtunk a szervezetről. Szélsőjobboldali portálok információi szerint a Légió Hungáriát vezető Incze Bélát, aki ledöntötte a szobrot, pénteken előállította a rendőrség.

Szalay Péter szobrát egy köztéri pályázat során választották ki, több más alkotással együtt került ki a térre, két hétig lett volna ott. Már a pályázat ellen is tiltakoztak szélsőjobboldali szervezetek, csütörtökön a kormánnyal feltűnően szívélyes kapcsolatot ápoló A Mi Hazánk kordonozta körbe a szobrot, majd este egy férfi festékkel is leöntötte. A Telex csütörtök este arról írt, hogy rendőrök mellett már katonák is megjelentek a téren.