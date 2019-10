Kik azok a fekete ruhás fajvédők, akik megtámadták az Aurórát?

Október 23-án a budapestiek arra kapták fel a fejüket, hogy egy fekete ruhás szélsőjobboldali szervezet vonul a belvárosban. A Légió Hungária tagjai délután a nyolcadik kerületi Auróra közösségi házhoz mentek, ahol leszakították és felgyújtották a szivárványszínű Pride-zászlót, a bejáratot pedig emblémájukkal dekorálták ki. Este pedig, miután tagjaik a Jobbik rendezvényét is megzavarták, a Nagykörúton vonultak skandálva, más szervezetek (Betyársereg, Hatvannégy Vármegye) tagjaival együtt, rendőri biztosítás mellett.

Az Auróra elleni támadást Pikó András polgármester elítélte, és szolidaritását fejezte ki, a rendőrség garázdaság miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen. Csütörtöki közleményében a Légió Hungária azt írta, a szivárványzászló „a modern kor szovjet lobogója”.

A 2018-ban alakult szervezet eddig nem volt igazán ismert, de néhányszor már sikerült bekerülniük a hírekbe.



Idén februárban a Becsület Napján tűntek fel.

Ungváron közösen vonultak a Kárpáti Szics nevű ukrán szélsőjobboldali szervezettel.

A Pride-on pedig „Lázadj a modern világ ellen! Légy normális!” jelszóval tiltakoztak.

A szervezet egyik vezetője, Incze Béla tavaly lépett ki az egykor Jobbik-közeli Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalomból (HVIM). Bár a kilépés indokairól nem beszéltek túl sokat, a helyzetet ismerők szerint az állt a hátterében, hogy a Mi Hazánk (a Jobbikból kilépett szélsőjobbosok pártja) magához akarta volna köti a HVIM-et, és saját szervezetként akarta kezelni őket, valahogy úgy, ahogy a Jobbik régen a Magyar Gárdát. Incze viszont (másokkal együtt) önálló akart maradni, ezért saját csoportot alakítottak: ebből lett a Légió Hungária. A tagok között sok volt HVIM-es van.

Incze Béla

Bemutatkozó interjúját Incze tavaly a Betyársereg honlapjának adta. Ebben arról beszélt, a nemzeti radikalizmus ma már nem elégséges leírás, mert annak céljai lényegében teljesültek a Gyurcsány-kormány bukásával. Szerinte azóta a nemzeti radikalizmus képtelen volt újrafogalmazni önmagát, ezért szétesett.

„Ami biztos, hogy abban az értelemben a konzervativizmus útját járjuk, hogy bizonyos múltbéli értékek megőrzése, aktualizálása és továbbadása központi jelentőséggel bír, de ez a fogalom önmagában nem lenne elég ahhoz, hogy definiáljon minket, így mellécsatolhatjuk a militáns jelzőt is, hiszen nem passzív szobafilozófusok vagyunk, akik elefántcsonttornyukba zárkózva szemlélik a világot, hanem világnézeti harcosok, akik tesznek is meggyőződésük érvényre juttatásáért” - mondta. Az elefántcsonttoronyba zárkózott szobafilozofálás vádja valóban nem érheti őket: idén nyáron például megtartották a „Rasszvédők Konferenciáját”.

Incze Béla több mint egy évtizede a magyar szélsőjobboldal stabil szereplője, aki még a Hatvannégy Vármegyén belül is a radikálisok közé tartozott.

Szálasi-idézet, aszemitizmus, robbantások a jövőben

2010-ben, nem sokkal a Jobbik parlamentbe kerülése után például a párt partnereként Incze részt vett az alkotmány előkészítésében is. Egészen addig, amíg egy Szálasi-idézetet tartalmazó levelet nem küldött a parlamenti bizottság elnökének - emiatt a HVIM-et kizárták az alkotmányozásból.

Ugyanebben az évben Incze és az akkor éppen parlamenti képviselő Zagyva György Gyula a Hetek című lap munkatársait fenyegették a Magyar Szigeten, anális erőszakot emlegetve és ostort csattogtatva. Incze a beszámoló szerint itt arról beszélt, ő nem zsidóellenes, hanem „aszemita”, ami „zsidónélküliséget” jelent. Az ügyben 2014-ben született jogerős ítélet, Zagyvát 300 ezer, Inczét 120 ezer forintra büntették.

2011-ben egy esztergomi Budaházy György-szimpátiatüntetésen Incze arról beszélt, a Werwolf (Vérfarkasok) nevű népi terrorszervezet jelentheti számukra a jövőt, ha már „nem lesz hova hátrálni”.

„Tyirityán Zsolt bajtársam beszédében már jelezte, hogy mi az a harcmodor, amire váltanunk kell. Talán a legjobban – és az már az én példám – a II. világháború bevégzésével, a Harmadik Birodalom bukásával létrejövő úgynevezett Werwolf-egységek adják meg a jövőt számunkra, hogyan is kell működnünk. Két-három fős elit alakulatokról beszélünk, a 14 éves kislánytól a 90 éves aggastyánig, akik tulajdonképpen népi terrorszervezetként működtek és több mint egy évtizeddel a II. világháború végezte után a győztesek nem tudhatták, hogy mikor ébred valamelyikük arra, hogy kést szorítanak a torkához, vagy éppen hol robban föl egy bomba. De, hogy ne csak a távolba kiáltott szavak legyenek ezek, mint ahogy egy tüntetésen lenni szokott általában sajnos, arra szeretném kérni az itt egybegyűlteket, hogy mindenki kezdje meg az ismeretgyűjtést, járjon küzdősport órákra, akár önvédelmi, akár küzdősport órákra, kezdjen fegyverekkel megismerkedni, a számunkra hozzáférhetőekkel – az internet tárháza végtelen tulajdonképpen, mert lehet, hogy eljön egy olyan idő, ami nem nyílt háborút, polgárháborút jelent, hanem mindenki elmegy a munkájába reggel, aztán este meg felrobbant valamit! Ki tudja?”

Majd hozzátette, hogy senkit nem akart semmire felbujtani, nehogy őt is megvádolják a demokratikus rend elleni szervezkedéssel, mint Budaházyt, csak felhívja a figyelmet arra, hogy elképzelhető, a közeli jövőben ilyesmik fognak történni.

Megkérdeztük a Légió Hungáriát, hogy Incze Béla még mindig ezt tartja-e követendő példának. Válaszukban közölték: „Olcsó hangulatkeltésnek minősítjük, hogy ennyi idő távlatában előrángat egy olyan beszédet, melyet az illetékes hatóságok nem minősítettek bűncselekménynek, ugyanis egy képzeletbeli, alternatív világ került felvázolásra. Ennek oka az volt, hogy adott időszakban számos hazafias személy volt előzetes letartóztatásban, a Hunnia-ügy néven elhíresült koncepciós eljárás következtében.”

2012-ben a rendőrség bevitte Inczét azzal a gyanúval, hogy társaival meggyalázott több zsidó emlékművet. Ez volt az időszak, amikor a baloldali aktivista Dániel Péter vörös festékkel öntötte le Horthy Miklós szobrát, majd válaszul több emlékműre is antiszemita jelszavakat firkáltak fel. A Jobbik ekkor koncepciós eljárást emlegetett, szimpátiatüntetést is tartottak az előzetesben lévő Incze mellett.

Az év decemberében aztán a röghöz kötés ellen tiltakozó diákokkal azt közölte, kívánja nekik, hogy haljanak éhen egy londoni McDonald's-ban.

2015-ben a Jobbik-frakció azért szüntette meg a szerződését, mert arról értesültek, hogy rendőrségi eljárás folyik ellene. Az Index akkori cikke szerint azzal gyanúsították, hogy égő fáklyát dobott egy autóra, majd megütötte a rendőrt, aki az autót vezette.

Fehér felsőbbrendűség, sport és nemzetközi együttműködés

„A szélsőjobbos szervezetek nem válnak el vegytisztán egymástól, sok átfedés, hasonlóság van témákban, akciókban stílusban is. A Légió Hungária erősen fókuszál a sportra, militarizmusra, központi ideológiájuk a fajelmélet, fehér felsőbbrendűség. Míg a Betyársereg főleg a romákra és a közbiztonságra fókuszál, a Légió inkább a nagy képre, európai-fehér összefogásra, közös védelemre és együttműködésre a külső fenyegetés ellen” - mondta Hunyadi Bulcsú, a Political Capital radikalizmus és extrémizmus programjának elemzője.

Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

A Légió Hungária idén nyáron nacionalista sporttábort rendezett, erről képes beszámolót is közöltek. “Példát szeretnénk állítani a nacionalista közeg elé, hogy van élet a virtuális valóságon túl is, és minél többen lépjenek a harcosok útjára, a tespedtség pedig szégyen legyen!” - írták. És több nemzetközi szélsőjobbos találkozón is részt vettek idén: Ungvár mellett Bulgáriában is találkoztak német, lengyel, francia, cseh és bolgár szervezetekkel tavasszal. Mindkét esemény üzenete az volt, hogy az európai nacionalista szervezeteknek félre kell tenniük hagyományos ellentéteiket. Október 23-ai rendezvényükön volt orosz szónokuk is.

Ne legyen komikus a szélsőjobb

A felvonulás előtt kiadták a „viselkedési irányelveket”. Ebben többek között az szerepelt, “nemzeti jelképeink; meggyőződésünkből fakadó szimbólumaink irreális mennyiségben való viselete távolról sem méltó hős elődeinkhez, ezen szimbólumok valós jelentéstartalmához”.

„A magyar szélsőjobboldalnak példaként kell megjelennie az utcán, nem pedig riasztó, komikus jelenségként” - írták. Csütörtökre kommunikációs csatornáik nagyobb része (Facebook, Youtube, Instagram) elérhetetlen volt, Telegramon viszont továbbra is láthatóak a bejegyzéseik. Közleményükben pedig így reagáltak arra, hogy a média félelemkeltőnek nevezték a szerdai vonulást: „Tisztában vagyunk vele, hogy szellemi ellenségeink akkor nyugodtak, ha a nemzetiek szervezetlen csürheként bolyonganak az utcákon, de ezeknek az időknek vége.”