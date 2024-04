Stoltenberg: A NATO-szövetségesek nem teljesítették, amit az elmúlt hónapokban Ukrajnának ígértek

Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára hétfőn - előzetes bejelentés nélkül - Ukrajnába látogatott, ahol tárgyalt Volodimir Zelenszkij elnökkel, és beszédet mondott az ukrán parlamentben, írja a Reuters.

„Nagyon őszinte leszek Zelenszkij elnök úrral és a parlamenttel is, a NATO-szövetségesek nem teljesítették, amit az elmúlt hónapokban ígértek” - mondta Stoltenberg a Kijevbe tartó vonaton. „Az Egyesült Államokban hat hónapig tárgyaltak segélycsomagról, az európai szövetségesek pedig nem szállították az általuk ígért lőszereket. De most már biztos vagyok benne, hogy a dolgok változni fognak” – mondta. Az USA mellett Nagy-Britannia is bejelentette, hogy az eddigi legnagyobb katonai segélycsomagot adja Ukrajnának. Stoltenberg szerint Németország és Hollandia is azt mondta, hogy növeli a támogatás mértékét.

„Még nincs késő ahhoz, hogy Ukrajna győzni tudjon. De éppen ezért sürgős, hogy betartsuk, amit ígértünk, és hogy a vállalásokat valódi fegyver- és lőszerszállításokká alakítsuk. Biztos vagyok benne, hogy ez most már meg fog történni” – mondta.