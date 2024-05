Medgyessy Péter: Néha beszélünk a miniszterelnökkel, de nem kéri ki a véleményem

Medgyessy Péter, egykori miniszterelnök az uniós csatlakozás 20. évfordulója alkalmából interjút adott az Indexnek, amelyben beszélt arról, hogy Magyarország és az EU viszonyáról és Orbán Viktorról is.



Medgyessy, aki 2002 és 2004 között volt Magyarország miniszterelnöke, azt mondta, hogy Magyarország gazdaságilag igen, mentálisan kevésbé állt készen az uniós csatlakozásra 2004-ben, és az a csoda, amit a csatlakozástól vártunk, nem jött el.

Az unió és a magyar kormány kapcsolatáról azt mondta:

„Mi is sokat változtunk, a mai kormányzat retorikája az Európai Unióval kapcsolatban olyan, amilyet korábban nem ismertek. Ezzel együtt is óriási örömmel tölt el, hogy a kutatások alapján a magyar lakosság körülbelül ma is 75 százaléka támogatja az uniós tagságunkat.”

Az Európai Unió kritikájaként azt fogalmazta meg, hogy a menekültkérdésben nem szerepelt jól, és a magyar álláspont volt a helytálló. Szerinte a koronavírust sem kezelte jól az unió, de az inflációt igen, „aminek az az oka, hogy az euró működik, az eurózónában feleakkora volt az infláció, mint a magyarországi, ami az eurónak köszönhető.”

Arra a kérdésre, hogy szokott-e Orbán Viktorral beszélgetni, azt válaszolta:

„Néha beszélgetünk, de csak véletlenszerűen. Azt hiszem, van egyfajta kölcsönös tisztelet, vagy akár elismerés egymás irányába köztünk, de a miniszterelnök természetesen nem kéri ki a véleményemet.”